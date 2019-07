¿Cuándo llegaron las primeras noticias del alunizaje? Hay quienes pueden recordarlo. Otros recurren al archivo. Muchos tienen la memoria puesta en los relatos de otros. La mirada varía, y entre el hecho y lo supuesto se entretejen historias. Hay un mockumentary, Operación Luna (2002), que causó cierto revuelo, con sus entrevistados ciertos -Henry Kissinger, Buzz Aldrin, Christiane Kubrick (viuda del cineasta)- y sus testimonios falsos o falseados. Justamente, dice Leonel Giacometto, "la semana que me llamaron del Parque España vi ese falso documental. ¡Al principio pensé que era cierto! Hay momentos en donde Kissinger habla de la mentira, ¿hasta dónde llega esto? Me parece algo seductor para tratarlo desde lo teatral, porque al recordar el alunizaje, ¿qué historia estoy contando de mi propia niñez? Además, está esta cosa de que cuando llegó el hombre a la luna, vos tenías todas las reminiscencias de Julio Verne y de las películas. Debió haber sido un hito para los más chicos", cuenta el dramaturgo a Rosario/12.

Dramaturgia de lo fingido: Nunca fuimos a la luna se propone como un taller intensivo de albedrío teatral, basado en juegos individuales y de intercambio escénico junto a nociones de creación teatral. El alunizaje aparece como disparador, en tanto incentivo al juego y la especulación escénica. "Cuando me invitaron a participar, yo propuse juegos teatrales, con la idea de que participe gente interesada en el teatro, con o sin experiencia, y a partir de las edades que tengamos; es decir, gente que pudo vivir el alunizaje, cuando era chica, cuando tuvo 5 o 10 años, o gente como yo, para quienes muchas de estas cuestiones fueron vividas desde el audiovisual, lo oral y lo escrito, de lo que leímos o vimos, pero sin estar presentes en ese momento", explica Giacometto.

La idea es que sea un disparador: ese hecho, ¿qué me dispara a mí sobre mi niñez?", explica el dramaturgo.

La actividad tendrá lugar los días viernes 26 y sábado 27 de julio, en Parque de España, en el horario de las 18 a 21. La inscripción ([email protected] / Tel: 4260941) es gratuita, pero con cupo limitado. "Hablando con el Parque España, nos interesó esta idea de laburar a partir de lo teatral el tratamiento sobre algo sensible para alguien que hubiese vivido o no este hecho, junto a las diversas versiones sobre si llegamos a no a la luna. Me interesa mucho cómo a partir de un hecho verdadero podemos disparar hacia otros lados, a partir de lo que cada uno vivió en su momento, en sus vidas. Es lo mismo que las Torres Gemelas, ¿dónde estabas vos en el 2001? A partir de ahí disparar. Son seis horas, tres y tres, un día y un día", agrega.

-¿Cómo es la dinámica de trabajo?

-En la primera jornada, son tres horas donde vamos a hablar y nos vamos a tratar de encontrar a partir de improvisaciones, que no necesariamente tengan que ver con lo dramatúrgico, sino más bien con lo teatral, desde lo que puedas traer de la actuación. La idea es buscar cierta continuidad dramatúrgica en algo que podamos explorar a partir del cruce con la niñez, o lo que vos presuponés fue ese momento, y con todas las teorías que andan dando vueltas. La idea es que sea un disparador: ese hecho, ¿qué me dispara a mí sobre mi niñez?

-Para mí siempre fue el cohete cuadriculado de Tintín.

-Para mí lo es la luna encerrada en La voz de la luna, de Fellini. También recuerdo La teta y la luna, de Bigas Luna.

-Aun cuando se la haya colonizado, parece que no deja de ser un terreno imaginario.

-El año pasado vi Nazis en la luna (Iron Sky), y es impresionante, ¡con bases nazis en la luna! (risas). Está bueno para que los talleristas y actores que vengan disparemos desde ese lado, a partir de un hecho histórico real. ¿Dónde estabas vos o dónde pudiste estar? ¿Qué sabés de eso?

-¿Y en la segunda jornada?

-A partir de todo lo que hablemos, se trata de poder llegar a concretar micro escenas en distintos lugares del Parque España, sea individual o colectivamente. Pequeñas devoluciones de micro escenas teatrales. Es decir, esto no termina en un taller en donde yo aporto herramientas o me tiran herramientas, sino que podamos producir escenas, porque la idea es también la del encuentro. Lo que yo sé sobre la luna es lo que podemos especular todos, de hecho. El hecho de la representación, de si realmente fuimos o no, el hecho de haber visto eso de poner el pie, es potente y a mí me entra como verdadera. Al ver ese documental (Operación Luna), no podía creer cómo reproducían todo para que vos te creyeras que realmente no fuimos. Y eso, el jugar con la doble vara, es algo que a veces queda muy bien en teatro.