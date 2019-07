El apertura Nicolás Sánchez aseguró que le dolió la derrota de Los Pumas ante All Blacks. "Estamos tristes por la oportunidad que se nos escapó, porque sentimos que el equipo estaba para ganarlo. Duele porque creo que lo podíamos ganar, pero no hay que sacar el foco de lo que estamos construyendo. Estamos en el camino correcto y eso es lo más importante", explicó en la zona mixta tras el duro partido que Los Pumas perdieron por 20 a 16 por la primera fecha del Rugby Championship.

Sánchez, autor de dos penales y una conversión luego del try de Emiliano Boffelli, indicó que los neozelandeses "acertaron sin hacer mucho trabajo". "En el primer tiempo no pudimos tener la pelota y se nos complicó, pero en el segundo tiempo estuvimos más cómodos en defensa, el equipo no aflojó y lo peleamos hasta el final, como queríamos, pero no pudimos dar vuelta el partido", agregó el jugador de Stade Francais y ex Jaguares.

Por otra parte, el wing Ramiro Moyano consideró que "los All Blacks lo ganaron en los detalles más mínimos, por eso son los mejores del mundo". "Por ahí en el final del primer tiempo nos descuidamos un poco, pero se dio así y ya hay que enfocarse en lo que sigue", comentó. Precisamente en el último minuto de la etapa inicial Brodie Retallick interceptó un pase de Sánchez y marcó un try que produjo un quiebre en el marcador.

El segundo línea Tomás Lavanini explicó: "contra un rival como Nueva Zelanda no tenemos muchas chances. Llegamos con penales, pero para marcar tries nos costó. Son detalles para mejorar para la semana que viene". "No fue un partido malo nuestro, jugamos bien, pero por detalles se nos fue. Estuvimos cerca, pero no alcanzó", agregó.