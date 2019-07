Con la mente puesta en el choque del martes ante Cruzeiro en el Monumental (a las 19.15) por los octavos de final de la Copa Libertadores, River se entrenó este domingo a puertas cerradas en Ezeiza, donde hizo su reaparición el delantero Lucas Pratto, quien dejó atrás la lesión que lo tenía a maltraer desde la consagración en la Recopa Sudamericana a fines de mayo.

Pratto, quien sufrió una fisura por estrés en el sacro ante Athletico Paranaense (3-0), no disputó ni un minuto de la pretemporada que el club de Núñez disputó por Norteamérica ni fue parte del triunfo por penales ante Gimnasia de Mendoza por la Copa Argentina; sin embargo, el DT Marcelo Gallardo lo incluyó entre los 20 concentrados para el duelo ante los brasileños.

En principio, Gallardo se inclinaría por el juvenil Julián Alvarez para acompañar a Matías Suárez en el ataque, aunque la presencia del nueve ex Vélez no está descartada. Así las cosas, River, que no sumó refuerzos durante el mercado de pases invernal (se fueron Camilo Mayada y Luciano Lollo), formaría con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez; Ignacio Fernández, Nicolás De La Cruz, Exequiel Palacios; Alvarez y Suárez.

River, vigente campeón del certamen, finalizó la primera fase en la segunda posición de su grupo (por detrás de Inter de Porto Alegre) aunque de manera invicta, con dos triunfos y cuatro empates. Por su parte, Cruzeiro fue líder de su zona, con cinco victorias y una caída, ante Emelec como local en la última fecha.

El elenco de Belo Horizonte espera poder contar en Núñez con el experimentado volante Thiago Neves, quien se recupera de una lesión. "No colocamos a Thiago en los últimos partidos para poder tenerlo el martes. Esperamos que pueda jugar porque es importante tener a todos ante un gran adversario como River", subrayó Mano Menezes, DT de Cruzeiro.

"Sabemos lo que vale este encuentro. Será un partido que va a exigir el 110 por ciento de todo el mundo", agregó el ex entrenador de la Selección de Brasil. Su equipo viene de empatar sin goles con Bahía en Salvador por la undécima jornada del Brasileirao, donde está realizando una floja campaña (dos triunfos, cuatro igualdades y cinco caídas) que lo tiene a un punto de la zona de descenso.

En el conjunto azul juegan algunos viejos conocidos del fútbol argentino como los ex Vélez Lucas Romero y Ariel Cabral, mientras que también se destacan el mediocampista Rodriguinho (31 años y tres goles en la Copa) y el delantero Fred (35 años y cuatro goles), de recordado paso por la Selección de su país durante el Mundial de 2014.