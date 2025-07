Están pasando demasiadas cosas raras en el Libragate. En Estados Unidos, Hyden Davis, creador de $LIBRA, teje movimientos como para despegarse de una acusación por estafa. El estudio Burwick, que encabeza una demanda colectiva, le informó a la jueza del caso que hizo un acuerdo con el empresario para que transfiera --si ella lo permite-- 500 millones de $LIBRA a una billetera vinculada al proyecto Viva La Libertad, que según había anunciado Javier Milei al dar a conocer el token en la red "X", inyectaría fondos a pequeñas empresas. Lo extraño es que hoy esa criptomoneda no vale prácticamente nada ni tiene liquidez. ¿Por qué querrían los afectados hacer ese acuerdo? Por ahora es un enigma. Mientras tanto, en Argentina aparecieron más transferencias millonarias sospechosas del estadounidense en momentos muy cercanos al escándalo. Las más dudosas superan ya los 5 millones de dólares. Esto reaviva la pregunta sobre su relación y un eventual acuerdo con el Presidente y su entorno. Las querellas ante los tribunales federales porteños piden que la fiscalía de Eduardo Taiano reconstruya esos pagos.

Davis ya había presentado un escrito en el juzgado de Jennifer Rochon, donde decía que no cometió una estafa y que no reconoce la competencia de la justicia de Nueva York. Si fuera por él, hasta pareciera que prefiere que todo tramite en Buenos Aires. En rigor, da la impresión de que tiene la expectativa de que en los tribunales argentinos se desactive la acusación. En Estados Unidos presentó el mes pasado una declaración judicial "espontánea" donde decía que el proyecto original con $LIBRA era financiar a pequeñas empresas y proyectos educativos, y relacionaba el desplome de la criptomoneda con el hecho de que Milei hubiera borrado el tuit original donde lo daba a conocer y alentaba su compra (lo reemplazó por otro que afirmaba que era un tema privado del que no estaba interiorizado). Davis planteaba que podía devolver los 100 millones de dólares que había reconocido públicamente que tenía en su poder. Es decir, se había quedado con fondos ajenos. Cuando le preguntaron en los días posteriores al colapso de $LIBRA dijo que era dinero "de los argentinos" o de la "Argentina".

Hasta ahora nunca devolvió nada y le congelaron cuentas por orden de la jueza Rochon por 57 millones de dólares. El Gobierno argentino, llamativamente, nunca lo denunció tampoco. Más allá de la posible defraudación, que habría afectado a más de 40.000 inversores (no sólo argentinos sino de varios países), la pregunta pendiente es si hubo pagos ilegales en la antesala del lanzamiento de $LIBRA y, si existió un acuerdo, tal como dice el propio Davis, para "tokenizar" la economía, en qué consistió. Por lo pronto, ni su empresa Kelsier Ventures, ni Kip Protocol, la otra que aparece vinculada al desarrollo del proyecto, fueron inscriptas en la Comisión Nacional de Valores. Sobre el CEO de Kip, Protocol, que figura en el registro de audiencias del Gobierno como Julian Peh, no hay constancia de Migraciones de que haya entrado al país (ni con ese nombre ni con el número de documento asentado). Taiano pidió ahora información a Interpol, en un oficio donde mandó fotos del supuesto personaje.

Planteos extraños

El escrito del viernes último presentado en la causa colectiva en Nueva York llamó la atención por los términos en que se hizo. El estudio Burwick, que encabeza su demanda con uno de los damnificados llamado Omar Hurlock, le informa a la jueza que las partes acordaron plantear el desbloqueo de fondos inmovilizados para permitir que Hyden Davis transfiera 500 millones en $LIBRA a una "billetera de custodia" designada por la iniciativa Viva La Libertad (VLL) en Argentina. Este lunes los abogados de Davis en Estados Unidos entregaron una nota donde dice que en los próximos tres días presentarán otra con su posición respecto de la propuesta de desbloqueo de fondos en los términos que planteó un sector de demandantes.

En la causa que tramita en Comodoro Py, los empresarios allegados al Presidente, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, imputados al igual que Milei y su hermana Karina, reconocen su relación con el proyecto "Viva la Libertad" e introducen la misma idea que Davis: que era un plan para apoyar pequeños emprendimientos (algo que, es obvio, no sucedió). ¿Tendrán alguna relación con lo que se pactaría en Estados Unidos? Quizá algo se revele, o al menos se entienda hacia donde apuntan las estrategias de fondo, en una audiencia convocada por Rochon para el 19 de agosto. Al menos allí deberán tener resolución los planteos centrales, entre ellos si el expediente es reconocido como una causa colectiva.

El ingeniero especializado y experto en blockchain Fernando Molina, señaló en su cuenta de la red "X" que de la billetera asociada a VLL "solo se puede retirar 20,8 millones de Libra por mes a partir del 16 de agosto". "No existe otra forma de retirar ese dinero, por lo cual no se entiende el pedido del estudio a la jueza". Advirtió, además: "la liquidez de $LIBRA es prácticamente nula". El curioso escrito de Burwick lo había compartido el abogado Sebastián Soler. El diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), agregó un posteo al de Molina para subrayar cuestiones relevantes: "Buscan liberar parcialmente fondos congelados por orden judicial para un supuesto fin público" e "involucran al programa Viva La Libertad del gobierno argentino, lo cual claramente tiene repercusiones políticas y judiciales locales si se confirma un uso indebido o si hay desvío de fondos".

El programador, periodista y docente Maximiliano Firtman se sumó al análisis: "Mi teoría: quieren repartir $LIBRA entre los que llenaron el formulario (que había puesto Milei en su tuit) y así demostrar que se cumplió lo de la ayuda a las PyMEs argentinas. Un par de criptobros oficialistas ya dijeron que si pasa eso no se puede hablar de estafa. Que ya no valgan es otro tema", sostuvo. Al aludir a los "criptobros" libertarios, se refería a algunos que fueron a declarar a la Comisión investigadora de $LIBRA en la Cámara de Diputados, y expusieron, entre otras, esa teoría.

Transferencias millonarias y dudas

Es curioso también que el pedido de desbloqueo de las cuentas de Davis fue justo después de que --gracias a un análisis hecho por Molina-- se conociera que Davis había realizado transferencias por 3,7 millones en dólar cripto (USDC), que equivale al dólar billete, en momentos claves que rodearon a la promoción de $LIBRA. Una de ellas la hizo estando en Argentina, 42 minutos después de que Milei publicara una foto con él después de una reunión que habían tenido cerca de tres horas antes, el 30 de enero último, en la que participaron también Novelli y Terrones Godoy. El estadounidense envió 507.400 dólares a una billetera virtual que no se sabe a quién pertenece a las 18.33. El tuit del Presidente con la selfie fue a las 17.51.

Pero Molina también detectó que un día antes de que Milei posteara sobre $LIBRA, Davis envió 1.275.000 dólares a una plataforma de exchange llamada Gate.io que no está entre las que utiliza. No fueron las únicas coincidencias: diez días antes del lanzamiento del token, el empresario mandó 1.991.000 dólares a otra wallet que luego hizo "3 transacciones a Bitget de 500 mil y 2 transacciones de 1 millón". Al día siguiente, Novelli, abrió dos cajas de seguridad en la sucursal Martínez del Banco Galicia y el primer día hábil pos escándalo, su madre y su hermana fueron a vaciarlas. Un patrón en común de todas estas transferencias es que antes de realizarlas desde una billetera que se le atribuye, Davis hacía un envío pequeño, como para testear si funcionaba.

La querella que representa el dirigente Juan Grabois junto a su equipo de abogados, pidió en la causa a cargo de Taiano y la jueza María Servini, que se cite a declarar nuevamente a Molina y que se le pida a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) que se libre oficios a las empresas Gate.io y Bitget en plan de identificar a quienes pudieron ser destinatarios de las transferencias. Pero también el punto es dilucidar si hubo conversión de activos cripto a efectivo. Las "exchange" deberían poder dar información sobre eso y sobre la identidad de los clientes. Algo similar pedirá la querella de Martín Romeo, un experto del sector que perdió su inversión pero que, a su vez, tiene clientes que compraron $LIBRA y también perdieron.

El sábado último La Nación informó sobre la existencia de más operaciones similares dudosas de Davis. Hay una que llama particularmente la atención de los especialistas: el 14 de febrero, doce minutos antes de que Milei hiciera su posteo alentando invertir en $LIBRA, una cuenta reconocida por Davis movió 1.700.000 USDC, o sea, dólares, a una billetera cuya propiedad no está identificada. Desde ella, media hora más tarde se hizo otro movimiento, por 1,5 millones. Los datos surgieron, a su vez, de un sitio especializado en cripto llamado Arkham donde se observan muchas otras operaciones de Kelsier Ventures. Podrían ser movimientos entre cuentas del propio Davis. No está claro. No aparece en forma reiterada y sistemática la acción de hacer un pequeño envío anterior al más voluminoso.

¿Causa estancada?

El abogado Gregorio Dalbón, uno de los denunciantes, pidió en base a toda la información la detención de Novelli y de Davis. Dijo que "existen elementos concretos, actuales y verificables que permiten presumir que, en libertad, ambos imputados podrían sustraerse del accionar de la justicia. Tanto Davis como Novelli cuentan con capacidad económica, redes de contacto internacionales y conocimientos técnicos que les otorgan una ventaja operativa a la hora de evitar su juzgamiento". También reclamó la indagatoria de Milei y de su hermana Karina, secretaria general de la presidencia.

La querella de Romeo había pedido hace tiempo una reconstrucción de la ruta de los fondos en relación a 74 billeteras hacia donde habrían drenado fondos de $LIBRA. Respecto de algunas, en particular, advirtió que en las operaciones aparecía la exchange Binance, que debería tener los datos de sus clientes. Todo indica que Binance le mandó información al fiscal Taiano, pero él no la puso a disposición de las partes, dejó asentado que era demasiada información y se la mandó directo a la UFECI, que está en pleno análisis de los datos, lo que despertó el enojo de los abogados. Romeo haría una presentación en las próximas horas con algunos reclamos, también sobre las transferencias. Otro asunto que parece retrasado es el análisis del contenido de dispositivos electrónicos y celulares secuestrados a Novelli, Sergio Morales (ex asesor de la CNV) y Terrones Godoy. Grabois y su equipo pidieron específicamente la recuperación de archivos borrados y copia de los archivos entregados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación (DATIP) copia de todo el contenido de los dispositivos electrónicos, incluidos los celulares.