Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

Una medida celebrada por las universidades de cara al ciclo lectivo 2026

Otro revés judicial para Milei

La justicia le ordenó al Gobierno a través de una cautelar la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles en universidades.

Marcha Universitaria
Se trata de una medida fundamental para que las universidades públicas. (Leandro Teysseire)

Últimas Noticias

Río Negro, Chaco

Casi Tango en Navidad

Por Mempo Giardinelli
Marcha Universitaria

Una medida celebrada por las universidades de cara al ciclo lectivo 2026

Otro revés judicial para Milei

Mineria Mendoza

Miles de personas de toda la provincia se manifestaron en la Casa de Gobierno de la provincia.

Una nueva marcha masiva en Mendoza en contra de la minería que impulsa Cornejo

Por Celeste del Bianco
Milei Marcelo Colombo

El gobierno y los obispos católicos

Una relación que va de fría a congelada

Exclusivo para

Fuga de argentinos al exterior

Sigue el éxodo turístico por el dólar subsidiado de Caputo

Marcelo Moretti, presidente del club San Lorenzo

La nueva CD de San Lorenzo comenzó a trabajar en medio del desconcierto

Moretti recibió otro golpe: la Justifica rechazó su pedido de nulidad de la “acefalía”

Yerba mate

La desregulación avanza

Yerba mala: el Gobierno eliminó controles de calidad

La protección patrimonial del estadio

La Justicia porteña volvió a frenar la demolición del Luna Park

El País

Victoria Villarruel

“Ya estamos en rojo”, aseguró

Villarruel reclama más platita para el Senado

Sebastián Eduardo Salem

Lo decidió la Corte Suprema

Quedó firme la destitución del juez de paz Sebastián Salem por violencia de género

Ensañamiento político

Rechazaron la solicitud de prisión domiciliaria de Julio De Vido

Preparan la segunda presentación judicial del PRO contra La Libertad Avanza

Demanda de la Ciudad de Buenos Aires por la deuda de la coparticipación

Por Werner Pertot

Economía

Yerba mate

Tiemblan las cooperativas del sector yerbatero misionero.

La yerba mate, hecha polvo

Luis Caputo

¿Qué hará para reducir la dependencia de Wall Street?

Mercados muy cautos y Caputo en tono intrigante

El Gobierno nacional formalizó el cierre de la consulta pública

Se acelera la quita de subsidios energéticos

Fuga de argentinos al exterior

Sigue el éxodo turístico por el dólar subsidiado de Caputo

Sociedad

Temporal

Autos bajo el agua en Panamericana, granizo y diluvio

Los videos más impactantes del sorpresivo temporal en el AMBA

Por abuso sexual a sus pacientes

Condena con sabor a poco: sentenciaron al ginecólogo Diego Clementi a 14 años de prisión domiciliaria

Luna Park

La justicia mantiene la suspensión de la remodelación del edificio

La última pelea en el Luna Park

Por Santiago Brunetto
Aeroparque Cancelaciones

Por el temporal que azotó a la Ciudad

Caos en Aeroparque: vuelos suspendidos y reprogramaciones en la previa de Navidad

Deportes

Peligro de Wolf

Ya se acerca Nochebuena... (cartitas a Papá Noel)

Por Victor Wolf

El otro integrante de la dupla ganadora fue Juan Rubini

Alex Chozas venció a Augsburger en su casa y se quedó con el último Argentina Pádel Tour del año

(FILES) FC Porto's Argentinian coach Martin Anselmi gestures during the FIFA Club World Cup 2025 Group A football match between Portugal's Porto FC and Egypt's Al-Ahly at the MetLife stadium in East Rutherford, New Jersey on June 23, 2025. Argentine Martin Anselmi is Botafogo's new head coach, the Rio de Janeiro team announced on December 22, 2025, days after the departure of Italian Davide Ancelotti. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

La última experiencia del argetino había sido en el Porto

Martín Anselmi será técnico de un campeón de América

FOTO EFE sorteo copa libertadores 2025 alejandro dominguez

El dirigente fue contundente con los cuestionamientos

Conmebol: Domínguez defendió las plazas de Sudamérica y apuntó contra los europeos