Ensañamiento político
Rechazaron la solicitud de prisión domiciliaria de Julio De Vido
Había sido formulada por los abogados del exfuncionario ya que cumple con todas las condiciones legales para requerirla: supera los 75 años y padece múltiples patologías crónicas.
23 de diciembre de 2025 - 22:10
Rechazaron el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del exministro de Planificación Julio De Vido.
Julio De Vido
Prisión domiciliaria
tragedia de once
