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Sociedad

Cómo las transformaciones del ecosistema pueden provocar nuevas epidemias

El hantavirus, ahora visto desde la lupa ambiental

El ratón colilargo porta el virus y provoca la enfermedad zoonótica de la que hoy habla el mundo. Una científica argentina despeja dudas para Página/12: ¿podría haber una nueva pandemia?

Pablo Esteban
Por Pablo Esteban
Malena Maroli, doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA) hantavirus
Malena Maroli, doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA) GENTILEZA

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La senadora se mueve como candidata, la Casa Rosada vigila

El próximo paso de Bullrich, bajo la supervisión de los hermanos Milei

Incertidumbre por las amenazas de que el ICE actúe en las calles durante el torneo

¿Será posible ir al Mundial sin ser deportado?

Por Gustavo Veiga
El expresidente criticó la situación actual de la economía

Alberto Fernández sobre Milei: “Votaron a su verdugo”

Los persiguieron en Recoleta

Detuvieron a ladrones con 700 mil pesos en figuritas del Mundial

El País

Los negocios de Peter Thiel y el interés en los recursos naturales argentinos

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Economía

El Super RIGI tiene dueño

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Todo listo para la privatización de AySA

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Cinco buzos habían muerto en Maldivas en una cueva a 50 metros de profundidad

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Voraz incendio en el Hotel Huemul de Bariloche

Claude, la IA de Anthropic, expresa en un video juicios éticos contra su uso militar y abrió un debate

Cuando la IA es un arma que preferiría no matar

Por Julián Varsavsky

Deportes

Al Nassr perdió la final de la Liga de Campeones 2 de Asia

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El equipo de Pep Guardiola fue más que el de Enzo Fernández y Garnacho

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Este domingo, por el pase a la final del Torneo Apertura

Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba sueñan con la definición

El ex top 10 argentino analizó el panorama de las transmisiones actuales

La propuesta de Diego Schwartzman para atraer más televidentes al tenis

Por Pablo Amalfitano