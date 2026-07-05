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El País

Tiene que negociar con los gobernadores la eliminiación de las PASO

La primavera para Santilli duró lo que un suspiro

Después del acompañamiento en la jura, comenzó el toma y daca. En medio de la ola polar, recibió la orden de conseguir apoyos para los cambios Ley de Zona Fría.

Paula Marussich
Por Paula Marussich
Diego Santilli con los trece mandatarios provinciales que lo acompañaron en la jura. PRESIDENCIA

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