“Los futbolistas no somos conscientes del peso de nuestra voz”, dice Chicho Gaona
La historia del exjugador de Boca que tiene a su hermano y a su cuñada desaparecidos, encontró a su sobrino y pide que el fútbol no olvide
Marcada por el dolor y la gloria, tiene una de las vidas más extraordinarias del fútbol argentino. Fue subcampeón mundial juvenil. Tuvo ofertas del Atlético Madrid y del PSG. Jugó en Boca. Dice que le gustaría poder hablar “tan solo cinco minutos” con los jugadores de la selección.