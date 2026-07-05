La historia del exjugador de Boca que tiene a su hermano y a su cuñada desaparecidos, encontró a su sobrino y pide que el fútbol no olvide

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Marcada por el dolor y la gloria, tiene una de las vidas más extraordinarias del fútbol argentino. Fue subcampeón mundial juvenil. Tuvo ofertas del Atlético Madrid y del PSG. Jugó en Boca. Dice que le gustaría poder hablar “tan solo cinco minutos” con los jugadores de la selección.

Manuel Barrientos
Por Manuel Barrientos
Chicho Gaona , exjugador de Boca
Gentileza -

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