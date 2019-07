El precandidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, aseguró que la polarización entre Mauricio Macri y Alberto Fernández no coincide con la demanda de la sociedad ya que "el 40 por ciento de la población no quieren votar por los extremos". Sostuvo que en la oferta política "intervienen otros intereses que quieren que haya polarización".



Lavagna, al ser consultado por las encuestas que están reflejando una concentración de los votos entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, dijo que "los analistas hablan de una cosa y la sociedad habla de otra". "Las mismas encuestas que hablan de polarización, dicen que el 40 por ciento de la población no quieren votar por los extremos. Esa es la demanda de la sociedad", insistió.



Lavagna señaló que "el país lleva 8 años absolutamente estancado" producto de los dos últimos gobiernos. Y aseguró que su propuesta "tiene mucho que ver con lo que se hizo a partir del 2002 para salir de la crisis del derrumbe de la Convertibilidad". "Las políticas populistas, en el caso del cristinismo, y una predominancia del sector financiero en el gobierno de Macri son políticas distintas pero el resultado es el mismo: el país lleva 8 años absolutamente estancado", remarcó Lavagna.