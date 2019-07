#InmigraciónDescontrolada Ellos vienen, vos los vas a ver. El dúo ucraniano Woo York llegará a Crobar para desparramar techno oscuro (2/8). Los venezolanos Los Amigos Invisibles colocarán su pop latino en Museum (6/9, con los mexicanos La Garfield como invitados). El canadiense Bryan Adams entregará baladas en el Luna Park (16/10). Y los blackmetaleros noruegos Abbath calentarán cables en Palermo Club (13/11).

#CualquieraPuedeGooglear Click taquillero: La Bomba de Tiempo armará show rítmico infantil hoy a las 15 en la Ciudad Cultural Konex y los uruguayos La Vela Puerca meterán doblete en Vorterix mañana y el miércoles, desde las 19. Click de catálogo: Bambi compartió el clip de De nuevo, los britpoperos No Ves Nada cortaron Mono rana, Esteban Martínez soltó el single Seguir bailando y Silvina Moreno estrenó el simple En el 87.

#AltaTemporada Terminaste una serie, empezaste otra. Si te le animás a una miniserie basada en hechos reales sobre un maléfico ginecólogo de Hollywood, husmeá en la debutante I Am the Night (desde hoy, TNT Series). Si te va una sobre especialistas en secuestros y rescates, probá el estreno de Gone (desde hoy, Fox Premium). Si te pega la mezcla de brujas, demonios y vampiros, mordé la maratón de A Discovery of Witches (desde hoy al 31/7, a las 22.30). Y si te cabe una comedia sobre el primer emprendimiento laboral conjunto de dos ex compañeros de secundaria, hurgá en la primera de South Side (desde mañana, Comedy Central).

#HayTablas Bailes, amores enmascarados y disfraces que se incrustan en la piel armarán Trópico del plata, de Rubén Sabadini, los jueves a las 21 en el Teatro Beckett. Un mashup de cadáveres caminantes, avengers y luchadores de Fortnite animará el plan gamer-comiquero Superhéroes vengadores vs Zombies, los viernes a las 16 en el Centro Cultural San Isidro. Ciencia, filosofía y thriller psicológico se cruzarán en Aguja, de Matías Santos, los sábados a las 20.15 en el Teatro Belisario. Y una chica viajará a su propia infancia y a la intimidad familiar en La niña vergüenza, con Manuela Amosa, los sábados a las 20.30 en Timbre4.