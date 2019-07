Dólares frescos en la tesorería leprosa

En el último año, Newell's pasó de ser un club que no pagaba en forma el sueldo de sus empleados a lograr insertarse en el actual mercado de pases con más de dos millones de dólares en caja. Las ventas de Lisandro Martínez a Ajax y Ezequiel Ponce por parte de Roma de Italia llenaron de billetes la tesorería y por esto se postergó la implementación del fideicomiso para refuerzos. "El fideicomiso quedó confeccionado, mañana (por hoy) se abre la cuenta judicial y seguramente será útil a fin de año cuando se abra de nuevo el libro de pases", confió un colaborador de la dirigencia leprosa. El volante Julián Fernández llega hoy para firmar por tres años.

A comienzo de mes, Newell's recibió de parte de Ajax de Holanda 1.700.000 dólares por la venta de la mitad del pase de Martínez, negociación que realizó Defensa y Justicia, dueño del otro 50 por ciento. Con esos fondos se decidió pagar la contratación de Santiago Gentiletti y Cristian Lema, los primeros en llegar a Bella Vista.

La semana próxima la tesorería leprosa recibirá 700 mil dólares por el pase de Ponce por parte de Roma a Spartak de Moscú. A Newell's le corresponde el 40 por ciento de la transacción. Ese dinero se quiere destinar a contratar a Lértora. Newell's cobrará en efectivo y ofrece la misma forma de pago, pero ante la negativa por ahora de Belgrano de Córdoba el técnico Frank Kudelka evalúa los nombres de otros jugadores ofrecidos, dado que el club sumará un volante más, y entre los acercados está Francisco Silva, el chileno de Independiente que no es tenido en cuenta por Sebastian Beccacece.

Las mayores expectativas económicas descansan en la venta del juvenil Enzo Barrenechea a Juventus de Italia por más de tres millones de euros.

Aunque las mayores expectativas económicas del club descansan en la venta del juvenil Enzo Barrenechea a Juventus de Italia por más de tres millones de euros. Entre los clubes hay acuerdo pero la entidad de Italia dejó en suspenso la compra del pase, al menos por ahora. "No está caído, se puede hacer y hay tiempo hasta fin de agosto para firmar", aseguraron en el parque Independencia. Barrenechea cumplió los 18 años en mayo.

Estos ingresos llevaron a los dirigentes a dilatar la confección del fideicomiso propuesto por socios para reunir plata. El trámite jurídico quedó concluido y hoy se espera la apertura de la cuenta bancaria para empezar a recibir fondos. "El Fideicomiso quizá ahora no es necesario para el club porque apareció el dinero para los refuerzos, pero puede ser muy importante para traer jugadores a fin de año", admitió un colaborador de la dirigencia leprosa. Quizá por eso la dirigencia nunca mostró interés en la propuesta de los socios por generar recursos.

El jueves cierra el libro de pases. Ayer firmó el ex Temperley, Matías Orihuela (por propuesta de un directivo, no lo pidió Kudelka) y hoy lo hará Fernández, proveniente de Palestino de Chile. Al ex Olimpo, el club le comprará la mitad de su pase al club chileno en 300 mil dólares.