River, el vigente campeón de América que no incorporó jugadores a su plantel y aún con Lucas Pratto entre algodones, intentará este martes desde las 19.15 dar otro paso en la defensa del título, cuando reciba en un Monumental repleto a Cruzeiro, en el arranque de los octavos de final de la Copa Libertadores. Los brasileños llegaron a Buenos Aires sin el goleador mundialista Fred ni el volante Rodriguinho, ambos lesionados. La revancha será el martes 30 de julio en Belo Horizonte, y el ganador de la serie se medirá en cuartos de final con el vencedor de la llave entre San Lorenzo y Cerro Porteño.

Luego del paréntesis impuesto por la disputa de la Copa América, la Copa Libertadores regresa con el comienzo de las llaves eliminatorias y los cruces a todo o nada. A esta instancia River llegó como segundo del Grupo A, por detrás del Inter de Porto Alegre, mientras que Cruzeiro terminó como ganador del Grupo B con una campaña casi inmaculada, que le permitió ser el segundo mejor de los ganadores de grupo.

Luego de sufrir la semana pasada hasta la serie de penales para derrotar en la Copa Argentina al modesto Gimnasia y Esgrima de Mendoza, de la Primera Nacional, River llega sin refuerzos a los octavos de la Copa, ya que aún no pudo definir la incorporación del defensor chileno Paulo Díaz, el único jugador que solicitó el DT Marcelo Gallardo.

Con el delantero colombiano Rafael Santos Borré y el lateral Milton Casco suspendidos, más el capitán Leonardo Ponzio lesionado, el entrenador millonario debió apelar a su oficio para preparar el partido, cuya formación titular presenta un único interrogante para acompañar a Matías Suárez en ofensiva: Pratto --que por su lesión en el sacro no tuvo minutos en los amistosos de pretemporada-- o el juvenil Julián Alvarez.

Por su parte, Cruzeiro lleva tres partidos sin triunfos y sin anotar goles entre la Copa do Brasil y el torneo local. El DT Mano Menezes aún no definió al reemplazante de Fred y si jugará o no Thiago Neves, ausente en los últimos dos encuentros en el equipo azul.

River y Cruzeiro ya jugaron dos llaves a todo o nada en la Libertadores, con la recordada final de 1976 en la que los brasileños se impusieron 3-2 en un tercer encuentro en Santiago de Chile, mientras que en 2015 River cayó 1-0 en Núñez y dio vuelta la serie al golear 3-0 en Belo Horizonte, en los cuartos de final.

RIVER: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Angileri; E. Pérez, I. Fernández, De la Cruz, E. Palacios; Pratto o J. Alvarez, M. Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

CRUZEIRO: Fabio; Orejuela, Leo, Dedé, Egidio; Henrique, L. Romero, Robinho, Thiago Neves; Marquinhos Gabriel, Pedro Rocha. DT: Mano Menezes.

Estadio: River Plate. Arbitro: Julio Bascuñán (Chile). Hora: 19:15. TV: Fox Sports.