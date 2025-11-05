Una oleada demócrata tomó las elecciones de Estados Unidos, con el estado de Nueva York y la victoria del socialista Zohran Mamdani a la cabeza. La hegemonía azul también se trasladó a Nueva Jersey, Virginia y California.

"A pesar de las amenazas de Donald Trump de retirar los fondos a Nueva York y los 22 millones de dólares que donaron 26 billonarios para que no gane Mamdani, encabezados por (el empresario y exalcalde de Nueva York) Michael Bloomberg, los neoyorquinos salieron a votar por un cambio que les mejore la vida", dijo la periodista Anahí Rubin, radicada en la Gran Manzana.

La campaña de Mamdani estuvo centrada en la gratuidad del transporte público y guarderías para niños, el congelamiento de los alquileres y la asistencia a inmigrantes en medio de una política federal de ciudades militarizadas e intervenidas, con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus sigla en inglés) como protagonista de las deportaciones masivas ordendas por Donald Trump.

"Mientras tanto en New Jersey y Virginia, dos mujeres demócratas resultaron electas como gobernadoras y en California se aprobó la Proposición 50, que aumenta la redistribución electoral", agregó Rubin en La Mañana.

Ambas elecciones se dieron con amplios márgenes de diferencia. No así la de Nueva York, en la que también competía por el Partido Demócrata el exgobernador Andrew Cuomo, a quien Mamdani le dedicó algunas críticas durante la campaña.

"Dijo que tenían que tratar de sacar de las boletas electorales a toda la familia Cuomo, en realidad estaba hablando de la casta, porque hay que tener en cuenta que el padre de Cuomo fue alcalde de Nueva York", completó el periodista Mauricio Zabalza, también desde el lugar de los hechos.

Y continuó: "Cuomo tuvo mucha publicidad, uno prendía la televisión y se caía Cuomo por la pantalla. Eso sumado a la campaña del miedo hizo que los márgenes fueran un poco más cortos porque si uno suma al candidato tercero del Partido Republicano más Cuomo está casi cerca de lo que sacó Mamdani".

Otro dato que dejó la elección es que Mamdani obtuvo el voto de la comunidad inmigrante, por los jóvenes y, particularmente, por jóvenes judíos, a pesar de las raíces musulmanas del candidato socialista.