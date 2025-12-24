Omitir para ir al contenido principal
Salta|12
El ministro de Salud intervino en la cirugía
Realizaron una intervención innovativa en el Materno a una nena de 13 años
Se trata de una timectomía por torascoscopía a través de técnica mínimamente invasiva. Esperan una buena evolución durante el post operatorio.
24 de diciembre de 2025 - 3:54
Usaron una técnica innovadora en el Materno
El ministro Mangione fue uno de los cirujanos.
(Prensa -)
Salud pública
Federico Mangione
Hospital Materno Infantil
Derecho a la identidad para infancias originarias
Asesorías de menores garantizan la doble filiación en territorio
“Estamos dando un salto histórico en la forma de gestionar lo público”, dijo el gobernador
Salta avanza en la digitalización total de los expedientes del Estado
Por
Maira López
Un último son para El Nene León
Un último son para El Nene León
Por
Idangel Betancourt
El expresidente condenado por golpismo irá a cirugía por una hernia en Navidad
Brasil: la justicia autoriza a Bolsonaro a salir de la cárcel para operarse
Rusia y China calificaron la presión militar de EE.UU. como “comportamiento de cowboy”
Venezuela denunció ante la ONU que EE.UU. quiere “imponer una colonia”
El jugador del seleccionado de rugby recibió el Olimpia de Plata
El año de Santiago Carreras que desembocó con una gran distinción
Por
Jorge Ciccodicola
Un acto en homenaje a Patrick Rice y Fátima Cabrera, reivindicando la lucha por los derechos humanos
Brazadas contra el olvido: el irlandés que cruzó esta semana el Río de la Plata
Por
Manuel Barrientos
El País
El gobierno y los obispos católicos
Una relación que va de fría a congelada
Por
Washington Uranga
Reflexiones sobre la escalada militar, las injerencias electorales y sus implicancias para la autodeterminación y la paz
El intervencionismo estadounidense en América Latina y el Caribe: una amenaza persistente a la soberanía regional
Por
Victoria Donda
Preparan la segunda presentación judicial del PRO contra La Libertad Avanza
Demanda de la Ciudad de Buenos Aires por la deuda de la coparticipación
Por
Werner Pertot
Se votará el viernes a "libro cerrado" en el Senado
Presupuesto: Resignado por la falta de apoyo, el Gobierno buscará sancionarlo sin modificaciones
Por
Paula Marussich
Economía
El Gobierno nacional formalizó el cierre de la consulta pública
Se acelera la quita de subsidios energéticos
Déficit en servicios y fuerte aumento de egresos primarios
Desinversión y fuga de divisas
Por
Juan Garriga
Tiemblan las cooperativas del sector yerbatero misionero.
La yerba mate, hecha polvo
Designada por Milei
Píparo, directora del BNA
Sociedad
Los hoteles familiares cuestan el doble del monto del subsidio habitacional en CABA
Los alquileres inalcanzables
Por
Santiago Brunetto
Por abuso sexual a sus pacientes
Condena con sabor a poco: sentenciaron al ginecólogo Diego Clementi a 14 años de prisión domiciliaria
La víctima era la pareja de uno de ellos
Reino Unido: Seis hombres acusados de drogar y violar a una mujer
Un acto en homenaje a Patrick Rice y Fátima Cabrera, reivindicando la lucha por los derechos humanos
Brazadas contra el olvido: el irlandés que cruzó esta semana el Río de la Plata
Por
Manuel Barrientos
Deportes
Nacional Potosí, el último en meterse
No va más: la Copa Libertadores ya tiene a todos sus clasificados
El jugador del seleccionado de rugby recibió el Olimpia de Plata
El año de Santiago Carreras que desembocó con una gran distinción
Por
Jorge Ciccodicola
La nueva CD de San Lorenzo comenzó a trabajar en medio del desconcierto
Moretti recibió otro golpe: la Justifica rechazó su pedido de nulidad de la “acefalía”
El Muñeco Gallardo quiere tres refuerzos más para el 2026
Echeverri se va al Girona y no pasará por River