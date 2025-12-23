Omitir para ir al contenido principal
Un acto en homenaje a Patrick Rice y Fátima Cabrera, reivindicando la lucha por los derechos humanos
Brazadas contra el olvido: el irlandés que cruzó esta semana el Río de la Plata
Owen O’Keefe unió Colonia con Punta Lara en una travesía épica de 15 horas. El nadador irlandés se convirtió en el primer europeo masculino en completar el cruce.
23 de diciembre de 2025 - 18:06
Homenaje
El irlandés Owen O'Keefe cruzó a nado el Río de la Plata en honor de los desaparecidos.
(Wagner Hernandes)
La denunciarán por apología del terrorismo de Estado
Familiares de víctimas piden que el Congreso expulse a Lemoine por burlarse de los vuelos de la muerte
Por
Luciana Bertoia
La guerra de Ucrania no termina en 2026
Por
Daniel Kersffeld
Se recupera de una operación de apendicitis
Nuevo parte de la salud de Cristina Kirchner
La petrolera vende sus activos industriales, en servicios esenciales y sus áreas fuera de Neuquén
El gobierno lleva a YPF a apostar todo a Vaca Muerta
Por
Raúl Dellatorre
Centro clandestino “Las Casitas”, Chubut
Lesa Humanidad: cinco condenas en Comodoro Rivadavia
Científicos y estudiantes protestaron por el ajuste y mostraron los logros de la ciencia argentina
Por una Navidad con ciencia
Por
Juan Funes
Declaraciones en caliente tras su salida de Racing
Luciano Vietto: “Con Costas no fue fácil para mí”
Integrará el directorio
Tras idas y vueltas con Milei, Carolina Píparo fue designada en el Banco Nación
Decisión del intendente Fernando Espinoza
Bono de fin de año para los trabajadores públicos de La Matanza
La desregulación avanza
Yerba mala: el Gobierno eliminó controles de calidad
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 23 de diciembre de 2025
Las escrituras en CABA y Provincia bajaron fuerte en noviembre
Cayó la venta de casas y ya no hay nada positivo en el consumo
Por
Leandro Renou
La actividad económica retrocedió en octubre.
Del estancamiento a la caída
Por
Juan Garriga
Se estrelló con su Ferrari
Murió Vince Zampella: así fue el brutal accidente del creador de Call of Duty
Dueños felices, como perro con dos colas
El Gobierno autorizó los viajes con mascotas en micros y trenes de larga distancia
Advirtieron cambios en su comportamiento en el ascenso
¿Qué le pasó a Christian Petersen?: Los guías de montaña del volcán Lanín dieron su versión
Nacional Potosí, el último en meterse
No va más: la Copa Libertadores ya tiene a todos sus clasificados
"No puedo pedir más nada"
Agustín Canapino se quedó con el Olimpia de Oro 2025
Balance del 2025 del fútbol argentino
¿Cuál fue el equipo del año?
Por
Daniel Guiñazú
España, su rival en la Finalissima, se mantuvo como líder en el escalafón
Argentina sigue segunda en el ranking FIFA