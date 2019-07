Hugo Moyano inició un juicio contra el productor Adrián Suar, al que reclama "derechos de autor" por la serie "El Tigre Verón", ya que encuentra "demasiadas similitudes" con su vida. Así lo confirmó el abogado de Moyano, Daniel Llermanos, que consideró que "es evidente" que la producción se refiere al dirigente de Camioneros.

"Ya no alcanza con las fake news, ahora se hacen también ficciones de muy mala fe, violando por un lado los derechos posiblemente patrimoniales, porque uno puede hacer la vida de Rodrigo pagándole a la familia y ajustando el guión a las pretensiones y luego hacerla bien o mal, como pasó con la de Gilda. Pero hacer la vida de la familia Moyano diciendo cuando empieza la serie que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia... acá la coincidencia es tan grande que es una copia. Y lo que se pretende decir y se pretende mostrar es falso", sostuvo Llermanos en una entrevista radial con Radio Cítrica.



La demanda fue iniciada en el fuero civil, que llamó a las partes a una audiencia de mediación para cuatro días después de la feria judicial. "Veremos qué explicación dan, si ofrecen una rectificación, una indemnización. Lo primero que tenemos que saber es qué réditos económicos les generó esto, porque se utilizan mecanismos parecidos a los del plagio", sostuvo el abogado. "Cuando se difunde la vida pública de personas conocidas, usted no tiene derecho a hacerlo sin permiso. Esto implica una penalidad más una participación importante en las ganancias".

Obviamente, la presentación está motivada además en el modo denigratorio en que la producción muestra la actividad gremial. Llermanos explicó sus argumentos con un ejemplo: "Usted, por ejemplo, escribió un libro, El hombre del camión , que tenía fundamentos documentales y entrevistó para ello a Hugo Moyano. Que después él haya estado contento o no..., pero se prestó para sus notas", dijo al periodista. "Moyano fue frontalmente entrevistado. Lo que no puede hacer es la vida de él ni la de nadie sin consentimiento, desacreditarlo porque es un hombre de la vida pública y para tratar de quitarle votos a la oposición. Es tristísimo. Es penoso que se utilice el recurso de tanta bajeza. Esto no es ficción, es una truchada de la realidad mostrada de modo malicioso".

También al actor protagónico de "El Tigre Verón", Julio Chávez. "Si Chávez fuese un joven de 16 años a quien ponen en un papel de extra para decir 'la mesa está servida', obviamente que no lo vamos a demandar, pero es uno de los actores más prestigiosos de la escena argentina. El debió consultar si tenían la autorización", agregó Llermanos.