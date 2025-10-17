El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, respaldó este viernes el mensaje de Donald Trump sobre el conflicto con Rusia y aseguró que "debemos detenernos donde estamos" en relación a la necesidad de un alto al fuego inmediato.

"El presidente tiene razón (…) y tenemos que detenernos donde estamos", afirmó el líder de Kiev durante una conferencia de prensa a inmediaciones de la Casa Blanca tras concluir su vista oficial a su homólogo estadounidense.

La declaración de Zelenski se dio luego de que Trump publicara en su cuenta oficial de Truth que "ya se ha derramado suficiente sangre" y que era momento para que ambos se detengan.

Misiles Tomahawks a Kiev

Trump declaró este viernes durante una reunión con su homólogo ucraniano en la Casa Blanca que espera que la guerra con Rusia pueda terminar sin tener que enviar a Kiev los misiles Tomahawk que los ucranianos piden.

"Esperemos que no los necesiten. Esperamos que podamos terminar la guerra sin pensar en hachas de guerra", declaró Trump al iniciar un almuerzo de trabajo con Zelenski en la sala del gabinete.

El mandatario aseguró que Estados Unidos necesita los Tomahawk y que uno de los motivos por los que quiere poner fin a la guerra de Ucrania es "dejar de proporcionar cantidades masivas de armas" a Kiev.

"Nosotros necesitamos los Tomahawk y necesitamos muchas de las otras armas que hemos enviado a Ucrania durante los últimos años", apuntó. "Creo que Rusia tiene miedo de los Tomahawks. Mucho miedo", agregó Zelenski acerca de los misiles de largo alcance.

Posible escalada en territorio ruso

Zelenski respondió que la guerra con Rusia es también "una guerra tecnológica" y apuntó que, si bien Ucrania usa drones de fabricación propia, no tiene acceso a Tomahawks y los necesita para seguir combatiendo.

Preguntado por la prensa sobre si Estados Unidos autorizaría ataques aéreos a larga distancia dentro de territorio ruso, Trump se limitó a decir: "Eso sería una escalada, pero hablaremos sobre ello".

Zelenski explicó a la prensa que conversó con el presidente estadounidense Donald Trump sobre armas de largo alcance en su reunión de este viernes, pero que "se decidió que no hablemos de eso (con la prensa) porque (...) Estados Unidos no quiere una escalada".

"Creo que Rusia le tiene miedo a los Tomahawk, realmente les teme, porque es un arma muy potente", añadió el gobernante ucraniano.

El republicano había sugerido en los últimos días que podría suministrar Tomahawk, misiles de fabricación estadounidense, a Ucrania, como una estrategia para presionar a Rusia tras semanas de frustración por la negativa del Kremlin a detener los combates.

Trump recibió a Zelenski el día después de tener una llamada telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, con quien acordó reunirse próximamente en Budapest para buscar el fin de la guerra, la segunda cumbre entre ambos desde la de Alaska en agosto pasado.

Durante la llamada, Putin advirtió a Trump que el suministro de Tomahawk, misiles de fabricación estadounidense, a Ucrania sería percibido por Rusia como una escalada hostil.

Reunión en Budapest

Trump y Putin decidieron verse próximamente en Budapest, en la que será la segunda reunión para buscar el fin de la guerra en Ucrania tras la que mantuvieron el pasado 15 de agosto en Alaska.

De esa cumbre no salieron pasos concretos para detener las hostilidades y en las últimas semanas Trump ha vuelto a expresar su frustración por la negativa de Putin a detener los combates.

La visita de Zelenski a la Casa Blanca de este viernes es la tercera desde que Trump regresó al poder el pasado 20 de enero.