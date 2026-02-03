Omitir para ir al contenido principal
El Gobierno dispuso el traslado del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos

Bajo el argumento de “asegurar su adecuada guarda, conservación y custodia permanente”, se ordenó que la pieza deje el Museo Histórico Nacional y sea reubicada en el cuartel de Palermo.

Sable corvo de San Martín - Museo Histórico Nacional Desde 2015, el sable corvo de San Martín es custodiado en el Museo Histórico Nacional, en el barrio porteño de San Telmo (Redes Sociales)

Contaminación ambiental

Cobre, plomo, arsénico y cianuro: Ecuador suspende la minería en una provincia amazónica

Entrevista a la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) de Colombia

Janeth Forero: “Encontrar a Camilo Torres da una esperanza inmensa a quienes llevan décadas buscando solos”

El mercado se movió al ritmo del pago al FMI y del Indec

Dólar al alza, acciones en baja

A una semana de la promesa de actualizar las mediciones

Lavagna renunció porque Milei se niega a medir bien la inflación

Por Leandro Renou

82 por ciento más que en diciembre

Liquidación de granos récord en enero

"Yo no compré nunca ropa en Argentina, porque era un robo", señaló el ministro de Economía

Caputo compra afuera y funde empresas adentro

Por Raúl Dellatorre

Calor intenso

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 3 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 3 de febrero

Chubut sigue sufriendo y ahora Santa Cruz está en emergencia ígnea

Un fuego sigue lejos de extinguirse

Este martes a la noche

Arranca la fase previa de la Copa Libertadores: ¿cuándo se sortean los grupos?

Los partidos del martes

Torneo Apertura: Lanús e Independiente Rivadavia quieren ser punteros

El italiano se bajó del cuadro principal del Argentina Open

Musetti confirmó que no viene a Buenos Aires

El Lobo se hace fuerte en el Bosque

Con dos goles en dos minutos, Gimnasia volvió a ganar