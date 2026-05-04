Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

La afirmación de su mítico coach Ion Tiriac recordó por qué "el Fiat les ganaba a las Ferraris"

Sentencia histórica: “Vilas es el tenista más grande de todos los tiempos”

El legendario entrenador volvió a encumbrar al zurdo en lo más alto: trepar hasta la cima desde los cimientos vale más que el talento innato y la acumulación de títulos. Los mejores años de su vida.

Por Pablo Amalfitano
EL GRAFICO tenis Tiriac Vilas Forest Hills 1977
Tiriac y Vilas, una sociedad que dio altísimos dividendos. (EL GRAFICO)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Veintisiete arrepentidos de la causa Cuadernos denunciaron aprietes judiciales

José Manuel Ubeira: “La Justicia federal actuó como brazo armado de la política”

Torneo Apertura: ahora empieza otra música

Por Daniel Guiñazú
Si ataca algún barco de EE.UU. en Ormuz

Trump amenaza a Irán con “borrarlo de la faz de la Tierra”

En el Día contra la Violencia Institucional

Pablo Grillo llega al Senado con una muestra fotográfica: “Los invito a un territorio hostil”

Exclusivo para

"Milei no ejecutó un solo peso"

Por falta de fondos, hospitales UBA alertan que peligra la atención

25 de mayo en Gualeguaychú: río, termas y relax para dos

Los postulados de Alexander C. Karp, de Palantir

La República de los Cínicos

Por Rodrigo Martin Iglesias

El Muro de los lamentos y sus variantes

Por Mempo Giardinelli

El País

"Milei no ejecutó un solo peso"

Por falta de fondos, hospitales UBA alertan que peligra la atención

En mayo la desaprobación a Milei llegó a 64,5%

El 71,2% de los argentinos quiere un cambio de Gobierno

Por las refacciones

El contratista de Adorni declaró que recibió 245 mil dólares en efectivo

Durante un acto en Cañuelas

“Miseria planificada”: dura crítica de Máximo Kirchner al Gobierno

Economía

Pese a que la cosecha fue record

La liquidación de dólares del campo cayó 11% en el primer cuatrimestre

Jaqueada por la crisis económica

Julián Weich lamentó el cierre de su empresa solidaria: “Se acabó el consumo”

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 4 de mayo de 2026

Basado en el dato de inflación de marzo, de 3.38%

Rigen los aumentos para jubilaciones y asignaciones familiares: los nuevos montos de mayo

Sociedad

En el Día contra la Violencia Institucional

Pablo Grillo llega al Senado con una muestra fotográfica: “Los invito a un territorio hostil”

Curioso accidente en el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey

Conductor herido después de que su camión fuera atropellado por un avión

Se reportaron numerosos heridos por el incidente en Alemania

Dos muertos por un conductor que embistió a una multitud en Leipzig

Cuáles son los cambios

El Gobierno modificó el régimen de tenencia y portación de armas

Deportes

Visita al Arsenal este martes

De la mano de Julián Álvarez, Atlético de Madrid va por la final de la Champions

Torneo Apertura: ahora empieza otra música

Por Daniel Guiñazú
Juegan este martes en Guayaquil

Toque de queda en Ecuador: cómo afecta al partido de Boca

Con transmisión de Radio 750

Así se jugarán los 8vos del Torneo Apertura