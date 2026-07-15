El 35% de los casos no informa si las víctimas tenían hijos o hijas
Salta es la segunda provincia del país en chicos y chicas que cobran la Ley Brisa
Un informe de Ciudadana Comunicación cruzó datos oficiales de la Jefatura de Gabinete con registros del Observatorio de Violencia Contra la Mujer y reveló una paradoja: Salta tiene una alta cobertura de la reparación económica para huérfanos y huérfanas de femicidio, pero en el 35% de los casos registrados entre 2021 y 2025 no se sabe si las víctimas tenían hijos.