Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
El Lobo se hace fuerte en el Bosque
Con dos goles en dos minutos, Gimnasia volvió a ganar
Barros Schelotto volvió a hacer gala de su zurda, pero no fue hasta el final que el equipo de Zaniratto aseguró la victoria frente a Aldosivi.
02 de febrero de 2026 - 22:51
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Gimnasia sumó todos sus puntos como local.
( CAPTURA PANTALLA)
Temas en esta nota:
Torneo Apertura
Gimnasia y Esgrima La Plata
Aldosivi de Mar del Plata
Fútbol
Liga Profesional
Últimas Noticias
La agenda del NO | Recitales del lunes 2 al domingo 8 de febrero
Six Sex en el Mar del Pop, la Bomba y Nonpalidece en Konex, el Festival de la Confluencia y más shows
El Lobo se hace fuerte en el Bosque
Con dos goles en dos minutos, Gimnasia volvió a ganar
Sobre las agendas de los políticos, del público y de los medios
El público, entre la desconfianza y el desinterés
Por
Daniel Cabrera
La presidenta de México dijo que trabaja para retomar las entregas de petróleo a la isla
Sheinbaum anunció el envío de ayuda humanitaria a Cuba ante las amenazas de Trump
Exclusivo para
Saldó millonarias deudas personales en 18 días
Reapareció Demian Reidel y se defendió de las acusaciones por corrupción
Trump ordenó desabastecer a la isla del petróleo indispensable para que su economía se mueva
Cuba, su ejemplo y las amenazas de Estados Unidos
Por
Gustavo Veiga
El consumo de cortes vacunos se encuentra en mínimos históricos
El cepo a los salarios impide comprar carne
Por
Bernarda Tinetti
Nostalgias de Gringolandia desde El País de Nomeacuerdo
Por
Mempo Giardinelli
El País
De "Open to work" a director del INDEC
Quién es Pedro Lines, el nuevo titular del Indec que reemplazará a Marco Lavagna
Saldó millonarias deudas personales en 18 días
Reapareció Demian Reidel y se defendió de las acusaciones por corrupción
A 50 años del golpe, un ataque a la memoria, la verdad y la justicia
La ofensiva del Ministerio de Defensa contra los juicios de lesa humanidad
Por
Luciana Bertoia
"No hay que rasgarse las vestiduras”, dijo
Caputo niega la deuda y minimiza la crisis
Economía
Consumo sin fronteras
El fenómeno de las compras de argentinos al exterior por la apertura de exportaciones llegó al Financial Times
El cambio que aceleró su salida
Inflación, pobreza y salarios informales: las polémicas que marcaron la gestión de Lavagna en el INDEC
Por
Vardan Bleyan
Estaba prevista para este martes
A pesar del flamante anuncio, Caputo adelantó que se postergará la nueva medición de la inflación
"La decisión no es nueva"
Los motivos detrás de la salida de Marco Lavagna del Indec
Por
Natalia López Gómez
Sociedad
Chubut sigue sufriendo y ahora Santa Cruz está en emergencia ígnea
Un fuego sigue lejos de extinguirse
Se prohibió todo negocio hasta que no se termine el juicio por la muerte del astro
Un nuevo round en la pelea por la marca Maradona
Cincuenta evacuados y la avenida Santa Fe cerrada
Incendio en un edificio de Palermo
Legisladores solicitan al oficialismo que explique el cierre del área de Metrología Legal
El INTI da pelea y pide explicaciones a un gobierno que desregula todo
Por
Pablo Esteban
Deportes
El Lobo se hace fuerte en el Bosque
Con dos goles en dos minutos, Gimnasia volvió a ganar
Este martes a la noche
Arranca la fase previa de la Copa Libertadores: ¿cuándo se sortean los grupos?
El italiano se bajó del cuadro principal del Argentina Open
Musetti confirmó que no viene a Buenos Aires
Los partidos del martes
Torneo Apertura: Lanús e Independiente Rivadavia quieren ser punteros