Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

Necesitaba un empate para quedar primero en su grupo

Copa Libertadores: Central se ahogó en la altura de Quito

Los rosarinos tuvieron sus oportunidades en la primera parte, pero fallaron y en la segunda pagaron el desgaste.

AME5868. QUITO (ECUADOR), 27/05/2026.- Jordy Alcívar (d) y Justin Lerma (i) de Independiente disputa un balón con Ángel Di María de Rosario este miércoles, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Independiente del Valle y Rosario Central en el estadio Ciudad Deportiva Independiente del Valle en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome
A Di María lo buscaron en varios pasajes, y el capitán entró en las discusiones. EFE. EFE

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Presentó dos certificados médicos ante el TOF7

Miriam Quiroga argumenta razones de salud para eludir su testimonial en la causa Cuadernos

Por Irina Hauser
Ordenan suspender los despidos

Un freno judicial a la motosierra en el INTI

"Que lo haga cuanto antes", lanzó Adelmo Gabbi

Tras acumular críticas, Adorni presentaría su declaración jurada en los próximos días

La historia del protector del Nevado del Chañi

Los pueblos originarios celebran la restitución de los restos de un antepasado indígena a su territorio

Por Manuela Tobia

Exclusivo para

Critica la política migratoria de EE.UU

Gustavo Petro denunció la muerte de un colombiano en custodia de ICE

Piden no acompañar el pliego de Víctor Pesino

El juez amigo del Gobierno y enemigo de los trabajadores, objetado por la UOM

Por Eva Moreira
Militante, abogado, periodista y referente de los DDHH

Un homenaje a las “múltiples dimensiones” de Eduardo Jozami

Registró una variación interanual nula

La actividad económica no avanza

El País

Presentó dos certificados médicos ante el TOF7

Miriam Quiroga argumenta razones de salud para eludir su testimonial en la causa Cuadernos

Por Irina Hauser
Ordenan suspender los despidos

Un freno judicial a la motosierra en el INTI

"Que lo haga cuanto antes", lanzó Adelmo Gabbi

Tras acumular críticas, Adorni presentaría su declaración jurada en los próximos días

Causa Cuadernos

Por E. Raúl Zaffaroni

Economía

En el mes acumuló un saldo positivo de 2079 millones

El Central busca llegar a la meta

Registró una variación interanual nula

La actividad económica no avanza

Cómo puede impactar un acuerdo comercial Japón-Mercosur

¿Una invasión de autos japoneses?

Por Mara Pedrazzoli
Para cubrir la canasta básica porteña

Una pareja de jubilados precisó $1.577.435

Sociedad

La historia del protector del Nevado del Chañi

Los pueblos originarios celebran la restitución de los restos de un antepasado indígena a su territorio

Por Manuela Tobia
En alianza con sectores conservadores

Estados Unidos: la prohibición de libros alcanzó niveles altísimos

Los trabajadores advierten de falta de control por escasez de personal de seguridad

Hospital Durand: denuncian que una paciente psiquiátrica le quitó el respirador a un hombre internado y provocó su muerte

Por Santiago Brunetto
El pedido de Lof Inalef en Río Negro

Una comunidad mapuche resiste y exige la “inmediata suspensión” de un desalojo

Deportes

Racing ganó y dijo adiós a la Sudamericana

Un par de gritos en medio del silencio

Necesitaba un empate para quedar primero en su grupo

Copa Libertadores: Central se ahogó en la altura de Quito

El plantel ya estaba eliminado de la Copa Sudamericana

Barracas fue goleado en su despedida

Fútbol, política y el antecedente de Qatar 2022

El particular pedido de Alemania a sus jugadores de cara al Mundial