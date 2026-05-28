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El plantel ya estaba eliminado de la Copa Sudamericana

Barracas fue goleado en su despedida

El conjunto de Insúa se retiró del torneo sin haber podido ganar un solo partido.

Vasco da Gama's midfielder #28 Adson (C) celebrates with teammates after scoring his team's first goal during the Copa Sudamericana group stage football match between Brazil's Vasco da Gama and Argentina's Barracas Central at the Sao Januario stadium in Rio de Janeiro, Brazil on May 27, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
Adson (28) es saludado luego de su gol.. AFP. AFP

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