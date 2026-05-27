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Aumentan los pasajes de avión: suben las tasas aeroportuarias desde este jueves
Desde el 28 de mayo se actualiza la tasa de seguridad aeroportuaria. El recargo impactará en el precio final de los vuelos.
Por
Natalia López Gómez
27 de mayo de 2026 - 22:24
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Desde este jueves 28 de mayo, comprar un vuelo tendrá un nuevo costo agregado: la tasa de seguridad aeroportuaria aumentará y se reflejará en el precio final que pagan los pasajeros.
Temas en esta nota:
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