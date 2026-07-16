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Buenos Aires|12

149 fotografías tomadas entre 1982 y 2017

El libro que Ataúlfo Pérez Aznar tardó 35 años en cerrar sobre Mar del Plata

El fotógrafo presenta este jueves en el Museo de la Memoria de La Plata la edición definitiva de Mar del Plata ¿infierno o paraíso?.

Ataulfo Pérez Aznar-Fotografías-29/03/2025
Ataulfo Pérez Aznar-Fotografías-29/03/2025 Ataulfo Pérez Aznar-Fotografías-29/03/2025 Gentileza

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