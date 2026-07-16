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Radio 750

“A las Malvinas las tenemos en el alma”

La “explosión de emoción” de un excombatiente de Malvinas y el recuerdo de Maradona

Fabio Santana, quien fue a la guerra de Malvinas con 19 años, explicó por Radio 750 por qué el partido de este miércoles no fue “uno más”, como se sostuvo en la previa.

Camiseta Argentina, mundial Malvinas
adrian perez

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Reclamo del Frente de Sindicatos Unidos

Piden salario mínimo de 3 millones de pesos

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La cotización minorista del BNA finalizó en 1495

El dólar volvió a cerrar en suba

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Sigue cayendo el consumo privado

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