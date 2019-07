El nuevo San Lorenzo de Juan Antonio Pizzi hará su estreno este miércoles cuando se enfrente a Cerro Porteño, de Paraguay, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, desde las 19.15 en el Nuevo Gasómetro.

Tras una muy floja temporada bajo el mando de Jorge Almirón (cuatro triunfos, 14 empates y siete derrotas), el Ciclón cambió medio equipo durante el receso y optó por el regreso del DT campeón en el Torneo Inicial 2013.

Tal renovación se refleja en la formación elegida por Pizzi para enfrentar al elenco paraguayo: sólo tres apellidos se repiten del once titular que disputó la última fecha de grupos de la Copa frente a Palmeiras (derrota 0-1 a principios de mayo): Coloccini, Senesi y Fértoli.

Entre los jugadores que llegaron en el mercado de pases y estarán desde el inicio en el duelo en el Bajo Flores figuran el mediocampista Lucas Menossi (ex Tigre), el lateral Bruno Pittón (comprado a Unión de Santa Fe junto con su hermano Mauro), el atacante Ezequiel Cerutti (de último paso por Independiente) y el nueve paraguayo Adam Bareiro (a préstamo desde Monterrey).

Una de las grandes apuestas del DT será el regreso al arco de Sebastián Torrico, héroe en la coronación continental de San Lorenzo en 2014 y relegado en la última temporada por Fernando Monetti, quien finalizó su préstamo y volvió a Atlético Nacional de Colombia.

Mientras tanto, por el sorprendente conjunto paraguayo habrá muchos conocidos del fútbol argentino: el entrenador Miguel Angel Russo (campeón del certamen en 2007 con Boca); el arquero Juan Pablo Carrizo (ex River y Selección Nacional); los defensores Marcos Cáceres (ex Racing y Newell's) y Fernando Amorebieta (ex Independiente); el volante Federico Carrizo (ex Boca y Central) y el delantero Joaquín Larrivey (ex Vélez y Huracán). Además, la gran figura del equipo es el experimentado Nelson Haedo Valdez, atacante de 35 años.

SAN LORENZO

Torrico; V. Salazar, Coloccini, Senesi, B. Pittón; Poblete, Menossi; Cerutti, Belluschi, Fértoli; Bareiro.

DT: Pizzi.

CERRO PORTEÑO

J. Carrizo; Espínola, M. Cáceres, Amorebieta, Rivas; Ruiz, Aguilar, Villasanti, F. Carrizo; Haedo Valdez, Larrivey.

DT: Russo.

Estadio: San Lorenzo.

Arbitro: Roberto Tobar (Chile).

Hora: 19.15.

TV: Fox Sports.