Los trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito (Neuquén) denuncian atrasos en el cobro del sueldo de junio y del aguinaldo. En protesta, realizan una toma de las oficinas administrativas de la planta. “La medida continuará hasta obtener una respuesta. Hemos cobrado solamente el 50 por ciento de los haberes de junio, falta el otro 50 por ciento, más el aguinaldo. Hace casi dos años nos aqueja la incertidumbre de no saber lo que va a pasar", dijo en declaraciones radiales el delegado de la junta interna de ATE en la planta, Pablo Sosa.

Según indicó el trabajador y dirigente gremial, hay un despacho de agua pesada cuyo contrato de venta a la estatal Nucleoeléctrica Argentina, que es la operadora de las centrales, todavía no se cerró. “El tema es que todavía el contrato no está, o sea no aparece la plata. Necesitamos urgente que se cobre esa agua para poder cobrar los salarios y el aguinaldo, nos vamos a mantener ocupando el edificio hasta que aparezca la plata", indicó Sosa.

Rodolfo Kempf, fisico e investigador de la CNEA, explica que “en la planta de agua pesada de Arroyito el Gobierno aplicó retiros voluntarios, el desmantelamiento de sectores claves, falta de presupuesto para el mantenimiento y cierre de líneas de investigación, desarrollo y producción en la CNEA”. Kempf aclara que la planta “es la más grande del mundo para la producción de agua pesada, un elemento indispensable para moderar y refrigerar el funcionamiento de los reactores nucleares. Tiene una capacidad de producción de 200 toneladas por año y elabora agua pesada grado reactor con el más alto nivel de pureza”.



En la misma línea, Sosa advirtió que "se están yendo compañeros con el retiro voluntario, otros están pasando a hacer servicios a las petroleras y otros, los que nos quedemos, no sabemos qué va a pasar en la planta. El Gobierno nacional está destruyendo todo lo que tiene que ver con el plan nuclear que tiene más de 70 años y costó muchos millones de dólares al país. Hoy cada día está peor".

En tanto, el ministerio de Energía y Recursos Natural de Neuquén informó que " se espera que el Estado Nacional concrete, a través de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la compra del último stock de agua pesada y así recibir los fondos necesarios que permitan completar el pago de los sueldos del personal de la planta".