River Plate recibió un guiño del Al-Ahli de Arabia por la posible llegada del defensor chileno Paulo Díaz, ya que no incluyó al futbolista en la lista de buena fe para la Champions League de Asia. De esta manera, los saudíes no cuentan con el futbolista y ya prevén que será vendido, al punto que los cuatro extranjeros son Omar Al Somah de Siria, Elvis Saric de Bosnia, Souza de Brasil, y Djaniny Tavares de Cabo Verde. River hizo una nueva oferta para adquirir el 50 por ciento del pase de Díaz el último lunes, y se espera una respuesta oficial del Al- Ahli de Arabia Saudita. La propuesta habría sido de tres millones de dólares por la mitad del pase, con un monto en efectivo y otro monto en cuotas. Si bien los árabes pretenden la cláusula de rescisión de cinco millones por la totalidad del pase, todavía no comunicaron si la rechazan o no.