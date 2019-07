La policía de la provincia de Salta reprimió a docentes que se encontraban marchando por no llegar a un acuerdo luego de 9 días de paro y negociaciones con funcionarios del Gobierno. Al no tener respuesta se trasladaron durante el mediodía a las puertas de la Casa de Gobierno. El objetivo de los delegados docentes era reunirse con la ministra de Educación, Analía Berruezo, pero no fueron atendidos por ninguna autoridad.

Loading tweet ...

En las inmediaciones del lugar la policía había montado un gran operativo de seguridad y luego de dos horas de protesta comenzaron a reprimir a los delegados que intentaban pasar los vallados: "Las docentes queríamos que los delegados puedan entrar a la Casa de Gobierno. Estábamos sobre el vallado cuando vinieron cerca de 200 policías para levantar las vallas y varios caímos y nos golpeamos. Los policías nos pasaron por encima y nos pisaron. En ese momento se llevaron a nuestra compañera Celia", relató una docente a un medio local. Desde la fiscalía confirmaron la demora algunos docentes a quiénes solo se les pidió una identificación simple por no tener antecedentes.

Con el correr de las horas la abogada Sandra Domene confirmó que dos maestras identificadas como Celia Alancay y Silvia Guaymás, quedaron demoradas y fueron trasladadas para recibir atención médica. Las fuerzas policiales además dejaron a varios docentes heridos. Según la letrada, las mujeres serían imputadas por privación de la libertad y entorpecimiento de la vía comunicacional. En el caso interviene la Fiscalía Penal 1, a cargo de Gabriela Buabse. Una de las docentes agredidas ingresó a la guardia del Hospital San Bernardo con un cuadro de taquicardia y permaneció en el sanatorio. "Nos golpearon. Tengo compañeros que no se pueden levantar, pero en ningún momento perdimos la ética, nosotros somos docentes dentro y fuera del aula", expresó otra docente y pidió la renuncia de la ministra de Educación de la provincia.