Rosario será sede del primer Festival Nacional de Rap, que se desarrollará este domingo, a partir de las 16, en el Anfiteatro Municipal Humberto De Nito. Entre las figuras que se presentarán están Lit Killah, Klan, Replik, Ca7riel y Trueno. También se podrá disfrutar de la final regional BMD, Masacre & Santi, DJ Frank Rous y de una exhibición: Replik vs. Trueno, y Klan vs. MKS. Las entradas se pueden comprar en tuentrada.com y Rosario Rock. Desde las 15 se realizará un meet and greet con las figuras y a las 16 comenzarán las presentaciones. Lit Killah es Mauro Román Monzón, cantante y freestyler argentino, conocido como una de las revelaciones más jóvenes del rap y trap, que se destaca por su fluidez y alta velocidad al improvisar. En tanto, Klan, Lucas Matías Santo, ha participado en competencias como El Quinto Escalón, FMS Argentina, BDM Deluxe 2016.

Otros artistas serán MKS, Marcos Adrián Mansilla, freestyler argentino, perteneciente al grupo CMK, ha participado en competencias como El Quinto Escalón. Y Replik es Manuel Vainstein Biquard, freestyler que ganó reconocimiento en el 2016 como una de las grandes promesas de la escena.

Trueno es Mateo Palacios Corazzina, freestyler argentino que ha competido en torneos como El Quinto Escalón, ACDP, Pangea y próximamente en God Level Fest 2019. Por su parte, Ca7riel es un joven multiinstrumentista y vocalista argentino se expresa con pasmosa naturalidad haciendo convivir en su discurso el groove del funk y destellos de jazz con rapeados de trap cool y hip hop.