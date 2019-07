Durante su segundo día de recorrida por la provincia de Santa Fe, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, volvió a llamar a la unidad de la oposición para derrotar al macrismo en los próximos comicios. “No me importa si son socialistas, peronistas o que hayan votado a Cambiemos. Lo que preocupa es el riesgo que corremos” si el oficialismo fuera reelecto, advirtió el ex jefe de Gabinete, quien criticó al presidente Mauricio Macri por poner en práctica "una campaña guionada donde las respuestas están ausentes".

“Convoco a todos los argentinos. No les pregunto de dónde vienen sino adónde quieren ir. Y si quieren el mismo país que nosotros queremos, son bienvenidos”, agregó Fernández, durante una conferencia de prensa junto con el gobernador electo, el peronista Omar Perotti.

Durante el encuentro con los medios locales y nacionales, Fernández reveló que durante los últimos días habló con varios gobernadores para impulsar la firma de un acuerdo entre las provincias y el Estado nacional para saldar “temas pendientes” en materia de infraestructura.

“Me pareció una buena idea (...) porque hay una discusión radial entre el poder central y las provincias, que no sirve”. "Hay una Argentina desigual” en términos de federalismo completó.



Tal como ocurrió ayer, Fernández fue acompañado por Perotti y varios dirigentes del peronismo local durante su recorrida por la provincia. Mantuvo reuniones con empresarios, legisladores, intendentes y gremialistas en las ciudades de Reconquista, Rafaela, Esperanza y la capital provincial.

“En la Argentina actual cierran 43 empresas por día y se perdieron 217 mil puestos de trabajo y aumentó la pobreza en 4 millones de personas que antes eran clase media”, destacó el candidato, para quien la clave es “volver a promover el consumo y poner en marcha el aparato productivo”.

Además, Fernández fue consultado sobre si participaría de un debate con el presidente Mauricio Macri, en el marco previo a los comicios de octubre próximo. “Debatiremos. Esperemos que esta vez (el Presiente) no mienta”, dijo y añadió: “Además, (en ese debate) no tendría sentido que le preguntemos algo porque no contesta. Es una campaña guionada donde las respuestas están ausente”.

Por su parte, Perotti se expresó “agradecido” por “el tiempo que Alberto le ha dedicado a la provincia” y contó que durante estos dos días el candidato presidencial de Todos “ha escuchado de los actores de la producción no solamente sus inquietudes, sino también sus reclamos, sus perspectivas futuras y sus deseos de trabajo común”.



Además, afirmó que esa provincia necesita “poner armonía en la relación con la Nación” porque Santa Fe “no tiene que estar aislada” de lo que ocurre en el resto del país. “Hay que ser parte de un proyecto de desarrollo, que dé cuenta de los intereses de los santafesinos, y por eso expresamos y deseamos el acompañamiento a Alberto Fernández”, subrayó Perotti.