En el marco del Día del Locutor, Víctor Hugo Morales, uno de los grandes referentes de la profesión, compartió sus recuerdos y sentimientos en la 750 sobre el oficio que lo acompaña desde hace seis décadas. En un divertido pase con el periodista Emanuel Herrera, además contó algunas anécdotas de sus inicios, e incluso reveló qué siente cuando comete un furcio al aire.

“Es lo único que soy, por eso quiero esa condición. El único carnet que tengo es el de identidad y el de locutor, que me lo gané en el ISER, cuando fui a dar examen aquí, porque en Uruguay no existía la carrera”, relató Morales, al recordar el trayecto que lo llevó a convertirse en uno de los locutores más reconocidos de la región.

En este marco, recordó sus primeros pasos en la emblemática Radio Colonia. “Yo entré a Radio Colonia, iba caminando y me habían dicho que tenía buena voz. Fui un día, tuve la suerte que estaban los dueños de la radio de visita, porque eran argentinos. El 20 de abril de 1964 entré a las cuatro de la tarde, ellos me tomaron la prueba y como son patrones de estancia los dueños llamaron a un tipo de Recursos Humanos para impresionar -pero creo que no se llamaba así en esa época-. A las 18.15 leí un aviso de Las Cuartetas y empecé como locutor”.





Tiempo después, ya radicado en Argentina, decidió validar su título y pasar por el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER): “Cuando vine a Argentina tenía muchos años de locutor en Uruguay, pero no acá. En Argentina había una cierta incomodidad de los locutores con los personajes fuertes del mundo televisivo que decían avisos publicitarios. Se sentían despojados y yo compartía esa idea, así que me fui al ISER, hice los cursos, di los exámenes y un día de mil novecientos y algo me dieron el carnet de locutor. Estoy muy contento, es un carnet rojo, de cuero. Ahora está un poco desvencijado”, afirmó.







Apasionado por el oficio, Víctor Hugo destacó el costado creativo y riguroso de la locución: “Me gusta la locución, creo que es un trabajo creativo, que tiene un poco de actoral e implica leer bien. Cuando usted me escuche meter un furcio en una lectura piense que me estoy queriendo matar, darme con un martillo en la cabeza. Porque yo he practicado mucho leyendo para diferenciarme de estos que no saben leer, como decía Maradona”.

Finalmente, envió un mensaje para sus colegas: “Así que un saludo para todos los colegas, puedo decir eso. Una profesión muy querida, pero también muy agredida”, cerró.