Cómo estará el fin de semana
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 2 de enero
El SMN indicó que la temperatura en el AMBA llegará a los 28 grados.
02 de enero de 2026 - 9:49
Se esperan 28 grados en la Ciudad
(Carolina Cabrera)
Servicio Meteorológico Nacional
Busca recortarle funciones a su vice
Rodrigo Paz firmó un decreto para gobernar a distancia cuando viaje
Se espera un verano con muy pocas lluvias
Crisis hídrica: Uruguay en alerta por la posible falta de agua
Entrevista al presidente de Venezuela
Nicolás Maduro: “No se puede tratar de imponer con la Doctrina Monroe un nuevo modelo colonial”
Por
Ignacio Ramonet
Exclusivo para
Opinión
Fútbol 2026 y feliz año al 0,001% que amasó el 6% de la riqueza
Por
José Luis Lanao
Por
Melisa Molina
El jugador se desempeña en el Genoa de Italia
Racing busca reforzarse con Valentín Carboni
Opinión
Guerras híbridas: de las revoluciones de colores a los golpes de Estado
Por
Emir Sader
El País
"Confundir al Islam con el terrorismo es un error grave"
Zulemita y el Gordo Dan arrancaron el año con una pelea en redes por el Islam
La notificaron por posible mal desempeño y abuso de autoridad
Arroyo Salgado, la jueza señalada
Por
Irina Hauser
Por
Melisa Molina
Quedó segundo en una encuesta de The Telegraph
Javier Milei y su sueño de influencer
Economía
La unidades del exterior representaron el 48% de las ventas
Avanza el patentamiento de autos importados
Registró una caída interanual del 17,4 por ciento
La fundición, con respirador
El país asiático es el principal destino de los cortes vacunos
China suma aranceles para la carne argentina
Sociedad
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 2 de enero
En el AMBA un millón de hogares estuvieron sin luz
Masivo brindis de Año Nuevo a oscuras
Por
Santiago Brunetto
Operativos en todo el país
Controles de alcoholemia: casi 100 conductores dieron positivo y les retuvieron la licencia
Deportes
Opinión
Fútbol 2026 y feliz año al 0,001% que amasó el 6% de la riqueza
Por
José Luis Lanao
Recordando al mítico “Borocotó”
Entre arrabales y pelotas de trapo
Por
Gustavo Grazioli
Se inició la fecha 19 del campeonato inglés
Premier League: Liverpool igualó sin goles ante Leeds
El jugador se desempeña en el Genoa de Italia
Racing busca reforzarse con Valentín Carboni