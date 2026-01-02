Omitir para ir al contenido principal
Cómo estará el fin de semana

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 2 de enero

El SMN indicó que la temperatura en el AMBA llegará a los 28 grados.

Se esperan 28 grados en la Ciudad (Carolina Cabrera)

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 2 de enero de 2026

Busca recortarle funciones a su vice

Rodrigo Paz firmó un decreto para gobernar a distancia cuando viaje

Se espera un verano con muy pocas lluvias

Crisis hídrica: Uruguay en alerta por la posible falta de agua

Entrevista al presidente de Venezuela

Nicolás Maduro: “No se puede tratar de imponer con la Doctrina Monroe un nuevo modelo colonial”

Por Ignacio Ramonet

Fútbol 2026 y feliz año al 0,001% que amasó el 6% de la riqueza

Por José Luis Lanao

Valentín Carboni

El jugador se desempeña en el Genoa de Italia

Racing busca reforzarse con Valentín Carboni

Guerras híbridas: de las revoluciones de colores a los golpes de Estado

Por Emir Sader

"Confundir al Islam con el terrorismo es un error grave"

Zulemita y el Gordo Dan arrancaron el año con una pelea en redes por el Islam

La notificaron por posible mal desempeño y abuso de autoridad

Arroyo Salgado, la jueza señalada

Por Irina Hauser

El presidente de Argentina, Javier Milei (2a R), hace un gesto junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la ministra del Interior, Diego Santilli (2a L), y el jefe del gabinete y portavoz del gobierno, Manuel Adorni (R), durante la ceremonia de juramento en la Cámara de Diputados del Congreso argentino en Buenos Aires el 3 de diciembre de 2025.

Quedó segundo en una encuesta de The Telegraph

Javier Milei y su sueño de influencer

Concesionaria de autos

La unidades del exterior representaron el 48% de las ventas

Avanza el patentamiento de autos importados

Registró una caída interanual del 17,4 por ciento

La fundición, con respirador

Frigorífico

El país asiático es el principal destino de los cortes vacunos

China suma aranceles para la carne argentina

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 2 de enero

En el AMBA un millón de hogares estuvieron sin luz

Masivo brindis de Año Nuevo a oscuras

Por Santiago Brunetto

Operativos en todo el país

Controles de alcoholemia: casi 100 conductores dieron positivo y les retuvieron la licencia

Ricardo Lorenzo Rodríguez

Recordando al mítico “Borocotó”

Entre arrabales y pelotas de trapo

Por Gustavo Grazioli
Liverpool vs Leeds United

Se inició la fecha 19 del campeonato inglés

Premier League: Liverpool igualó sin goles ante Leeds

