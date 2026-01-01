Omitir para ir al contenido principal
Con Kast, Bukele y Santiago Pena, entre otros

Los deberes de Trump: Milei se entusiasma con armar un “bloque regional” de derecha

El Presidente pasó el fin de año con su hermana y sus perros en Olivos. Le aumentará el sueldo a sus ministros. Habló del armado de una coordinación de mandatarios latinoamericanos alineados con EEUU.

Melisa Molina
Por Melisa Molina
Aumentos para el gabinete. Serían publicados en el Boletín Oficial esta semana. (JUAN IGNACIO RONCORONI/EFE)

Violencia policial en Constitución: trabajadoras sexuales denuncian un plan de “limpieza” tras los casos de gatillo fácil en Navidad y fin de año

Por Euge Murillo
Angel Di María

En pleno calendario mundialista, la escena local no se queda atrás

Las ocho estrellas en juego del fútbol local

Fresita, pejerreyes y un solo pulmón

Las excusas más desopilantes en los controles de alcoholemia

En Pinamar crearon un fondo para la promoción turística

Furia de balnearios con intendente PRO por una tasa que rompe el verano

A la medianoche exacta

San Luis inauguró el 2026 con el primer nacimiento del nuevo año

Proyecciones para el nuevo año

Muchos que pierden, pocos que ganan: el mapa de la economía de Milei en 2026

Por Vardan Bleyan

De un débil A525 a un podio importante de argentinos en la Máxima

El 2025 de Colapinto, difícil pero especial

Por Malva Marani

Fuertes críticas a Milei y Scioli por la política para la temporada

Kicillof armó su agenda de verano con los números del turismo en rojo

Por María Belén Robledo

El presidente de Argentina, Javier Milei (2a R), hace un gesto junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la ministra del Interior, Diego Santilli (2a L), y el jefe del gabinete y portavoz del gobierno, Manuel Adorni (R), durante la ceremonia de juramento en la Cámara de Diputados del Congreso argentino en Buenos Aires el 3 de diciembre de 2025.

Quedó segundo en una encuesta de The Telegraph

Javier Milei y su sueño de influencer

El mapa completo de los recortes del Gobierno

El año de la crueldad: jubilados, discapacitados y universitarios, las víctimas del ajuste en 2025

Volvió a manipular cifras a su antojo

Milei envió un escueto saludo de fin de año plagado de falacias

Pocas leyes, muchos vetos

Minimalismo legislativo: el Congreso sancionó solo 11 leyes este año

Concesionaria de autos

La unidades del exterior representaron el 48% de las ventas

Avanza el patentamiento de autos importados

ARCA

Se amplía el plazo para regularizar deudas hasta marzo de 2026

ARCA extendió el plan facilidades de pago

Registró una caída interanual del 17,4 por ciento

La fundición, con respirador

Bolsillos bajo presión

Año Nuevo, mañas viejas: rigen aumentos en colectivos, trenes, subtes, luz, gas, agua y nafta

Fresita, pejerreyes y un solo pulmón

Las excusas más desopilantes en los controles de alcoholemia

Record Guinness

Río de Janeiro revalidó el título de la fiesta de fin de año más grande del mundo

Nochevieja violenta en los Países Bajos

Ardió una iglesia histórica y hubo enfrentamientos entre ciudadanos y policías

Cumplía una condena de 15 años de cárcel

Uno de los condenados por el femicidio de Lucía Pérez fue beneficiado con libertad condicional

Fútbol 2026 y feliz año al 0,001% que amasó el 6% de la riqueza

Por José Luis Lanao
Liverpool vs Leeds United

Se inició la fecha 19 del campeonato inglés

Premier League: Liverpool igualó sin goles ante Leeds

Diego Flores

Diálogo con el gran maestro Diego Flores, ganador del último Campeonato Argentino

“Con Faustino Oro probablemente estemos en presencia del mayor prodigio de la historia del ajedrez”

Por Marcos González Cezer