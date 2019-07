Familiares de víctimas de femicidios pidieron "mayor apoyo del Estado" y "menos burocracia" para acceder a la reparación económica para los huérfanos a causa de la muerte violenta de sus madres, beneficio al que, aseguraron, "sólo acceden hasta hoy 30 chicos en todo el país".



"Como no hay estadísticas oficiales sobre femicidios, tampoco sabemos la cantidad de hijos que han perdido a sus madres por este delito, así que tenemos en cuenta los datos de La Casa del Encuentro que registró, entre 2008 y 2018, a 2395 huérfanos", dijo Marcela Morera.



La mujer, madre de la joven Julieta Mena, asesinada por su novio en 2015, aseguró que de ese total "sólo 30 están cobrando la reparación económica estipulada por la ley 27452".



Morera fue una de la voceras en una conferencia de prensa que organizó el grupo "Atravesados por el femicidio" que reúne a familias de distintos lugares del país y aseguró que en la organización hay "74 huérfanos aptos para cobrar la reparación".



La norma, conocida como ley Brisa --nombre de la niña que motivó la legislación-- fue aprobada por el Congreso en julio de 2018 y reglamentada en octubre, mientras la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) comenzó a dar turnos para este trámite, en febrero de este año.



"La burocracia dificulta el acceso a la compensación. Hay un engranaje para que se apruebe que involucra al Anses, al INAM (Instituto Nacional de las Mujeres) y a la Senaf (Secretaria Nacional de Niñez) que es lento, y necesitamos respuestas rápidas, porque nuestros niños tienen que comer", explicó Florencia Cabrera.



Cabrera, quien está a cargo de sus tres nietos, es madre de Claudia Salgán, por cuyo crimen está imputado su marido Marcelo Raúl Núñez. "Yo cobro la jubilación mínima. ¿Cómo hago para mantener a mis nietos? Y esto se repite en muchas familias de distintos lugares del país que encuentran trabas en las Udai (Unidad de Atención Integral) de Anses donde el personal no está informado y se complica el trámite", añadió.



María Fernanda Reyes, directora de Proyectos de Niñez de Anses, reconoció que "es un tema muy sensible; tenemos que reducir los problemas y afinar el mecanismo". "Por eso estamos capacitando al personal, estamos a disposición de las familias y hacemos seguimiento de casos", añadió.



En tanto, Nicole Neiman, directora de Protección Integral de Articulación y Acciones Directas de INAM, también señaló que "se detectan algunos problemas que estamos subsanando". La funcionaria informó que "hasta este mes hay 50 beneficios otorgados --cifra que los familiares sitúan en 30--. Para agosto serán 35 más. En tanto hay 500 expedientes iniciados y 5.000 turnos dados en Anses".



"Las familias inician el trámite en Anses, que nos remite los expedientes para evaluar. Luego lo derivamos a la Senaf que ordena el pago. Todo el proceso puede durar 90 días", detalló Neiman.



Otro escollo que compartieron las familias fue que como necesitan tener o iniciar el trámite de tutela de los chicos para acceder a la reparación "es urgente que el Poder Judicial agilice también este trámite", dijo Eva Domínguez, cuñada de Vanesa Celme, asesinada en 2018 en Santa Fe. También recordó que "la ley Brisa también estipula que debe haber asistencia integral --no solo económica-- para las y los niños. Eso no sucede".



"Nosotras peregrinamos con nuestro dolor. En muchas oficinas nos tratan mal cuando vamos a hacer el trámite. Necesitamos que el Estado nos acompañe", pidieron las voceras de la organización.