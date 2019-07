La izquierda santafesina renueva su expectativa por hacer pie por primera vez en el Congreso de la Nación. Funda esa posibilidad en la habitual participación de sus militantes en causas populares, pero también en factores de esta coyuntura que puedan favorecer la chance de la lista que encabeza Octavio Crivaro, a saber: la incertidumbre que campea hoy entre los electores del Partido Socialista en particular, y del Frente Progresista en general; y el probable desencanto de votantes peronistas con algunos que integran el Frente de Todos. Para eso, la primera misión es quebrar la aparente polarización electoral. Esto desbroza el primer candidato a diputado y referente del Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda-Unidad.

No es tarea sencilla hacer campaña ante el desinterés mayoritario por el calendario electoral. "El desdoblamiento de la elección que decidieron algunas provincias genera un poco de apatía y al mismo tiempo desconocimiento de qué se vota. Además, la bronca que existe porque la verdadera prioridad es saber qué comer a fin de mes y la preocupación por llegar con el sueldo. La gente está pensando en otra cosa. Nosotros tenemos a favor que venimos a hablar con contenido, no hacemos sanata, hablamos del ajuste grande que hay y que a la crisis la paguen los poderosos, priorizar la salud, la educación, el trabajo, en lugar de obedecer al FMI", dijo a Rosariol12 este trabajador de Anses, sociólogo y docente universitario que consiguió 37.165 sufragios en abril, cuando se postuló a gobernador en la primaria provincial y no le alcanzó. Ahora lidera las candidaturas a diputados del FI-U, como lo hizo en 2017. Necesitará alrededor de 35.000 votos para pasar a las generales de octubre. En una elección legislativa, eso parece más accesible.

"La polarización es un negocio electoral que favorece tanto al gobierno como al principal partido de la oposición".

"Creo que es posible -estima Crivaro-. La instalación de la polarización es un negocio electoral que favorece tanto al gobierno como al principal partido de la oposición. Instalar el voto al FI-U es una pelea contra aparatos que tienen recursos multimillonarios, ahora con aportes blanqueados de grandes empresarios, con publicidad estatal encubierta. Entonces tratamos de explicar que el voto al FI-U es útil y necesario como mensaje de una población que no se resigna a perder el trabajo, a negociar su salario".

-¿Cómo se hace para abordar a la gente con sus prioridades?

-Hablando de eso, justamente, no esquivarlo. Esas miserias que encara un trabajador de a pie no son fenómenos naturales como la lluvia sino que es producto de políticas que defiende el FMI y que asumen como propias todos los partidos, excepto el FI-U -distinguió Crivaro. No esquivamos el bulto y venimos a hablar de eso, de invertir las prioridades, que primero están los derechos de las mujeres y no los dinosaurios oscurantistas que se oponen a derechos como el del aborto. No tenemos contradicción argumentativa y así nos conocen y distinguen -diferenció el candidato a legislador.

La izquierda busca ampliar la bancada que en el Congreso integran Nicolás del Caño, Romina Del Plá (ambos, su fórmula presidencial) y Mónica Schlotthauer. Y para ello confían en algunos distritos como CABA (con Myriam Bregman), Mendoza, Salta, Jujuy o Santa Fe mismo.

-Quizás la izquierda como opción le resulta más accesible a un votante en la instancia legislativa que para un cargo ejecutivo.

-La definición del voto parte del voto a presidente y por eso llamamos a votar lista completa con Nico Del Caño y Romina Del Plá. Veremos en las provincias y esperemos que en Santa Fe podamos hacer una elección superior a las que venimos haciendo y un posicionamiento nuevo de la izquierda en la región.

"El socialista que se tragó a Contigiani y que ahora le imponen Urtubey, bien puede votar a la izquierda como opción coherente".

-Entre quienes no votan izquierda, ¿quién y por qué podría hacerlo ahora?

-Un votante del Frente Progresista que tiene entre sus principios la defensa de derechos de las mujeres y quedó muy caliente cuando puso un diputado como (Luis) Contigiani, que votó orgullosamente en contra, y ahora ve que después de esa autocrítica del socialismo termina apoyando a (Juan Manuel) Urtubey: creo que ese sector puede ver en la izquieda una opción viable, de mayor coherencia. Lo mismo el kirchnerismo, que ha visto los desastres que ha hecho Sergio Massa y otros sectores en el Congreso apoyando medidas del ajuste de Macri. Que no le guste que le reciclen gente así. Ante eso, la labor que hacemos nosotros en luchas populares y la labor en el Congreso está regida por una coherencia política, por eso podemos ser vistos como una opción por esos votantes. Lo mismo los votantes de Ciudad Futura, de Carlos Del Frade, como manera de expresar una crítica a los partidos tradicionales, independientemente de las diferencias que podamos tener. Ellos saben que esta izquierda no se arrodilla ante los mandatos del FMI. Ojalá que así nos vean, como opción de boleta completa o de lista de diputados, la opción política viable que somos.

-¿Qué capacidad real de construcción política tiene la izquierda con otras fuerzas para articular con otras expresiones y conseguir instalar sus causas?

-Somos una fuerza importante pero sabemos que somos minoría. Invierto el planteo: apoyamos cualquier medida que sea progresiva a favor de las mujeres, los trabajadores y la juventud, independientemente de quién lo levanta. Nosotros presentamos un proyecto para prohibir los despidos, mucho más acabado, no tenía el consenso necesario y apoyamos uno que no era nuestro pero que era una medida que podía en ese momento paliar una verdadera urgencia como la pérdida de fuentes de trabajo. El problema es al revés: porqué no se aprueban medidas que tienen consenso social muy grande pero cuando chocan con los grandes aparatos políticos se mueren. Ejemplo, la ley de derecho al aborto. Nuestros diputados votaron a favor, nos hubiera gustado que todos los bloques actuaran igual. Creo que los grandes partidos, bajo la excusa de construir mayorías incluyen sectores que luego en la Cámara patean en contra de derechos fundamentales. Con la izquierda pueden tener claro que esas sorpresas no ocurren.

-Cuál es la agenda legislativa de la lista? ¿Incluye insistir con la despenalización del aborto?

-Sin dudas. Queremos discutir las empresas de servicios públicos para que no sean negocios privados de empresas que cobran carísimo y brindan servicio pésimo, discutir los tarifazos, la defensa de los puestos de trabajo. Nuestra agenda es la misma en la calle y en el Congreso. La defensa del medioambiente en una provincia de neta producción extractivista de recursos naturales como lo es el modelo sojero.