La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, dijo este domingo que espera que el gobernador Ricardo Rosselló nombre antes del 2 de agosto a un nuevo secretario de Estado, ya que ella no tiene interés en ocupar su lugar. "Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de gobernadora. Es un dictamen constitucional. Espero que el señor gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado", expresó Vázquez en su cuenta de Twitter.

Ricardo Rosselló renunció el 24 de julio frente al escándalo que generaron las filtraciones de chats entre el gobernador y sus colaboradores, sumado a distintas denuncias por corrupción que le costaron el cargo, además, a varios de sus funcionarios. Según la Constitución de Puerto Rico, Estado Libre asociado a Estados Unidos, el segundo en la línea sucesoria es el secretario de Estado. Pero Luis Rivera se vio forzado a renunciar a su cargo el pasado 17 de julio, tras verse también salpicado por las filtraciones.

Según establece la Carta Magna, si Rosselló no nombra a un nuevo secretario de Estado antes del 2 de agosto, Vázquez se convertiría en gobernadora, en medio de una lluvia de críticas por inacción y negligencia durante su gestión como secretaria de Justicia. De hecho, una nueva movilización ya fue pautada para el lunes, frente al Departamento de Justicia, exigiendo la renuncia de Vázquez.

Por su parte, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, presentó el pasado viernes una demanda del municipio que dirige contra el gobierno de Puerto Rico, por la represión desplegada contra los manifestantes, en las numerosas movilizaciones contra Rosselló. La demanda iba dirigida al propio Rosselló, Wanda Vázquez, el secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, y el jefe de la policía de la isla, Henry Escalera.

La propia alcaldesa Yulín Cruz se vio envuelta en el escándalo, bautizado como "Rickyleaks", luego de que uno de los colaboradores del gobernador saliente manifestara, en uno de los chats, que deseaba “entrarle a tiros” a la funcionaria.