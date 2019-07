Trump sigue sumando ataques contra referentes de la comunidad afroamericana y minorías étnicas en su búsqueda por llegar a la reelección el año que viene. Esta vez fue el turno de Al Sharpton, pastor e histórico activista por los derechos civiles en los Estados Unidos. El ataque llegó luego de que el veterano activista se movilizara a Baltimore, ciudad de mayoría negra a la que durante el fin de semana Trump calificó como un “desastre asqueroso, infestado de ratas y roedores".

"Al es un estafador, un agitador", dijo Trump, luego de que el religioso anunciara una visita a Baltimore en su cuenta de Twitter. "¡Odia a los blancos y los policías!", agregó el presidente de Estados Unidos, haciendo referencia al activismo que tomó Sharpton luego del asesinato de una afroamericano en manos de la policía en 2014, donde pidió que se tomaran medidas contra los oficiales responsables.

Loading tweet ...

“Trump dice que soy un alborotador y un estafador. Yo le causo problemas a los fanáticos. Si pensara de verdad que soy un estafador, me querría en su gabinete”, replicó Sharpton. "Tiene un veneno particular hacia los negros y las personas de color", dijo.

Esta nueva polémica comenzó el sábado, cuando Trump calificó el distrito del congresista Elijah Cummings, Baltimore, como un lugar "infestado de ratas". "Ningún ser humano querría vivir allí", dijo en un ataque directo a Cummings quien anteriormente había efectuado duras críticas a Trump por las duras condiciones que enfrentan los aspirantes a asilo en la frontera con México. "Baltimore, bajo el liderazgo de Elijah Cummings, tiene las peores estadísticas de delitos en la nación. ¡25 años de palabrerío, nada de acción!", tuiteó Trump. En esta ciudad portuaria de 600.000 habitantes más de la mitad de su población son afrodescendientes. Posee vecindarios ricos y hermosos pero también distritos afectados por la pobreza, y una de las tasas de homicidios más altas del país.

El lunes, Sharpton acusó a Trump de atacar a Cummings y a la gente de Baltimore "de la manera más intolerante y racista". "Ataca a todo el mundo. Conozco a Donald Trump. No es lo suficientemente maduro como para recibir críticas. No puede evitarlo, es como un niño: alguien dice algo y reacciona", dijo. Al día siguiente el reverendo publicó una foto viajando hacia Baltimore, que hizo estallar a Trump: "Ahora, el reverendo Al (Sharpton) se presentará para quejarse y protestar. No se hará nada para las personas necesitadas. ¡Triste!", escribió en Twitter.

Los dos manifestaron ser viejos conocidos. “Me pedía favores a menudo. Al (Sharpton) es un estafador, un alborotador, siempre buscando anotarse una. Hace lo suyo. ¡Odia a los blancos y policías!”, señaló el presidente. El activista, por su parte, compartió una foto en la que puede vérselo junto a Trump, James Brown y otras figuras de la lucha por la justicia racial. “Trump diciéndole a James Brown y Jesse Jackson por qué respeta mi trabajo. Ahora el tono es otro”, escribió en el texto que acompaña la foto.

Loading tweet ...

El reverendo Al Sharpton, de 64 años, es un referente en la comunidad afroamericana desde hace más de 30 años. Pasó de ser un apasionado partidario de las causas negras en Nueva York, a influyente activista por los derechos civiles. Se hizo un nombre como una voz de los descontentos y marchó en apoyo de las víctimas de la brutalidad policial, lo que lo llevó a ser encarcelado varias veces.

Las acusaciones de Trump contra Sharpton y Cummings se producen menos de dos semanas después que la Cámara de Representantes condenara a Trump por comentarios racistas al atacar a cuatro congresistas demócratas, conocidas como el "Escuadrón", que pertenecen a minorías étnicas y están en el ala más progresista del partido demócrata. Trump las mandó a callarse y las invitó a irse del país sino estaban contentas. "Si los demócratas van a defender el 'Escuadrón' de la izquierda radical y al fallido Rey del Baltimore Elijah, será un largo camino hacia 2020", escribió el lunes en Twitter.

Las diatribas de Trump provocaron una tormenta de críticas, no sólo de la líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, sino también de los demócratas que buscan la nominación del partido para enfrentarlo en las presidenciales de 2020.

El ex vicepresidente Joe Biden, favorito en los sondeos, consideró despreciable el ataque de Trump. "Una vez más, ha demostrado ser incapaz de ocupar el cargo", tuiteó el sábado. El senador Bernie Sanders volvió a decir que Trump es racista: "Esto es una vergüenza", afirmó el domingo en CNN.

Los comentarios de Trump son vistos como una jugada calculada pero arriesgada, dirigida tanto a la base de blancos de clase trabajadora descontentos que contribuyeron a llevarlo a la Casa Blanca en 2016, como a otros blancos que aún que no decidieron su voto para las elecciones del próximo año. Con la misma estrategia, ¿logrará los mismos resultados?