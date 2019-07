Los barras se hicieron buenos

A pesar de tener una de las "barrabravas más peligrosa del país", según calificación del titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de Buenos Aires (Aprevide), Juan Manuel Lugones, Newell's fue autorizado para llevar público visitante el lunes para su partido de la segunda fecha con Independiente. El permiso fue recogido por el club de Avellaneda, quien destinará alrededor de cinco mil localidades para los leprosos. Durante años a los rojinegros les rechazaron una y otra vez la posibilidad de llevar hinchas a sus partidos fuera del Coloso y el repentino permiso fue aprobado sin explicación.

Lugones señaló a Newell's como el club que tiene una de las barras más peligrosas del fútbol argentino para desestimar cada uno de los pedidos de los directivos para llevar público cuando juega el primer equipo en condición de visitante. Para el funcionario los barras de Newell's eran de los más peligrosos, al menos por sobre todos los clubes de Buenos Aires.

La dirigencia del parque Independencia había ya desistido de elevar nuevos pedidos para llevar a sus hinchas a otros estadios ante la sistemática negativa de Lugones, quien aplicó el rigor con los rojinegros como no hizo con los clubes grandes de Buenos Aires.

Pero para Lugones la barra leprosa ya no representa ningún peligro. Por el contrario, ahora bien puede movilizarse para presenciar el partido que la Lepra jugará el lunes ante Independiente en Avellaneda. Newell's no hizo ningún pedido formal para el permiso. Aprevide anunció la autorización por sorpresa y sin explicar por qué ahora no es la barra del parque Independencia una hinchada conflictiva.

Por lo pronto, el hincha de Newell's tendrá lugar el lunes en cancha del Rojo. En Avellaneda a los leprosos se les destinarán cinco mil entradas aproximadamente que se venderán en la ciudad el fin de semana, aunque aún no se definió si será el expendio para el público en general o con exclusividad a socios rojinegros, como así tampoco el valor de las localidades, que no será inferior a 500 pesos.