Tres de cada diez empresas en la Argentina tiene un compromiso bajo con los derechos de niñas, niños y adolescentes, según una investigación de Unicef realizada en el 2019. El 47 por ciento de las empresas otorga solo dos días de licencia por paternidad. Y, más allá de la ley, el 48 por ciento extiende un derecho que no llega a ser similar a un fin de semana puente. Pero el promedio de este bonus track es de seis días y está muy por debajo de los proyectos de ley de extensión de licencias que van desde quince a treinta días de piso. En lo que respecta a las licencias por maternidad el 84 por ciento de las empresas respetan lo establecido por la Ley y otorgan 90 días con goce de sueldo y solo el 6 por ciento brinda una excedencia mayor remunerada.

Pero el 92 por ciento de las empresas no cuenta con lactarios y el 95 por ciento no facilita el acceso a espacios de cuidado de hijas e hijos de su trabajadores/as y colaboradores/as. El 32 por ciento de las empresas no ofrece reducción horaria por lactancia aun cuando, en Argentina, la ley de Contrato de Trabajo establece que todas las madres disponen, durante al menos un año, de dos descansos de media hora para amamantar o extraer leche para sus hijos durante la jornada laboral.

“El sector privado tiene un rol fundamental para avanzar hacia el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. El hecho de que solo 2 de cada 10 empresas ofrezcan a sus empleados reducción de jornada laboral para el cuidado de niñas y niños pequeños o la posibilidad de trabajar desde la casa demuestra que todavía hay desafíos pendientes en materia de acciones que contribuyan a que las madres y los padres cuenten con tiempo suficiente para acompañar la crianza de sus hijos e hijas”, señaló la Representante de UNICEF Argentina, Luisa Brumana.