“La misma fuerza" que secuestraba y torturaba personas durante la dictadura es “la que hoy te insulta si firmás una solicitada”, dijo Alejandro Rozitchner cuando le preguntaron acerca de las críticas que recibió el grupo de intelectuales, entre los que se encuentran Luis Brandoni, Juan José Campanella, Oscar Martinez y Andrés Malamud, entre otros, que la semana pasada firmaron una carta en apoyo al gobierno de Macri. Los dichos, insólitos, fueron obviamente cuestionados por dirigentes de la oposición. La ex diputada Juliana Di Tullio lo consideró un "provocador" y "un irresponsable". Para el referente del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro, la salida de Rozitchner es una maniobra de Marcos Peña y Jaime Durán Barba para distraer. "Aparece un tema con el que intentan correr el eje de la discusión de la economía, pretendiendo que entremos en un debate falso para no hablar de la desocupación, de la pobreza, de la caída del poder adquisitivo, del cierre de fábricas”, argumentó.

En un intento por forzar la campaña del oficialismo, que pretende identificar al Frente de Todos con una fuerza violenta, el asesor presidencial consideró que hay que ayudar a que “la gente pierda el miedo”, ya que “muchos no se animan a decir que apoyan al gobierno o que van a votar a Mauricio porque los pueden insultar o les pueden decir cosas o los pueden acosar. Y creo que esa es la batalla que hay que dar en contra del fascismo". Hasta ahí puede considerarse parte de las frases típicas de campaña. Pero fue más allá cuando, en el programa de Luis Majul, dijo que "esa misma fuerza que te secuestraba y te torturaba, que se encarnó en el Proceso, esa misma fuerza te insulta si firmás una solicitada".



Diferentes dirigentes criticaron los dichos del filósofo macrista en sus redes sociales. Di Tullio consideró que las "mentiras" de Rozitchner "lo describen a él y a su gobierno”. Navarro, por su parte, en diálogo con PáginaI12 expresó que: “Además de repudiar los dichos de Rozitchner, creo que lo que hizo es una muestra de ignorancia o de cinismo. Decir eso de cualquier fuerza democrática, compararla con la dictadura es algo muy grave. Yo me inclino a pensar que se trata de una actitud cínica, no creo que sea ignorancia. Instalan debates falsos para no hablar de lo importante, del sufrimiento de la gente”.

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, consideró que "los que antes secuestraban y torturaban fueron juzgados y están presos. Pero todo eso terminó con el gobierno del que Rozitchner forma parte. Esta es la síntesis de la pobreza intelectual y del cinismo macrista".