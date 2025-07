La amenaza venía de dentro, de "justo debajo de nuestros malditos pies", como diría el patriota paranoico Harlan Ogilvy, interpretado por Tim Robbins. Esta semana se cumplen veinte años del estreno en los cines de La guerra de los mundos, de Steven Spielberg, que ofrecía una repetición de gran presupuesto de un trauma del que muchos aún se estaban recuperando. La película no era sutil en sus guiños al 11-S. Tras un primer plano que se detiene en el horizonte de Manhattan, se desencadena un ataque mortal, que en un momento dado se vislumbra a través de una cámara doméstica. Los ciudadanos salen corriendo de los edificios que se derrumban, y una de las primeras estructuras en caer es una iglesia (después de todo, el 11 de septiembre fue el primer ataque de lo que ambos bandos considerarían una guerra santa).

Tom Cruise, en el papel de Ray, un padre divorciado, pronto ve su cara blanca por las nubes de polvo, haciendo eco de una famosa foto de Marcy Borders, la asistente legal de Nueva York cuya fantasmagórica aparición tras la caída de las torres dio lugar a una de las imágenes definitorias de ese día. Y quizás lo más notable de todo es que estos terroristas no lanzaron su complot desde lejos, como suele ocurrir en las películas de invasiones alienígenas. Al igual que los 19 operativos de Al Qaeda que tomaron el control de los aviones el 11 de septiembre -todos los cuales habían estado viviendo en Estados Unidos, una célula durmiente a la espera de atacar- esta destrucción se forjó desde suelo estadounidense.

Dos décadas después, es fácil pasar por alto los ecos del 11-S en la adaptación que Spielberg hizo en 2005 de la novela clásica de H. G. Wells. Al fin y al cabo, vivimos en una época de dominio del cine de superhéroes: ¿en qué se forjan esas películas si no es en la iconografía de aquel día? Rascacielos que se derrumban, columnas de humo, calles sembradas de escombros. En comparación, los elementos del 11-S de La guerra de los mundos podrían no parecer tan sorprendentes a alguien que viera la película por primera vez en 2025.

Pero no nos equivoquemos, la película de Spielberg es una de las piezas fundamentales de la cultura pop nacida del 11 de septiembre. "Incluso diría que es una película clave en la evolución de la forma en que Estados Unidos procesó ese día", afirma Terrence McSweeney, profesor titular de estudios de cine y televisión en la Southampton Solent University y editor de un libro de ensayos titulado American Cinema in the Shadow of 9/11 ("El cine americano a la sombra del 11-S"). McSweeney sostiene que, en el reconocimiento de los horrores de aquella brillante mañana de septiembre, Estados Unidos encontró la catarsis que tanto necesitaba.

Más de 500 millones de dólares de catarsis, para ser exactos. La superproducción veraniega de Spielberg fue un éxito comercial, superando la recaudación de Batman Inicia, de Christopher Nolan, estrenada unas semanas antes. El camino recorrido por el director hasta llegar a esta historia de la humanidad contra los marcianos ha sido largo, como explica Damian Collier, productor ejecutivo de La guerra de los mundos. En los años 70, Jeff Wayne -creador de la famosa versión rock-opera del libro de Wells, y socio de Collier desde hacía mucho tiempo- "envió una copia del álbum a Spielberg con la esperanza de que lo convirtiera en una película", explica Collier. "Spielberg me envió una carta en la que me decía: 'He recibido tu álbum y me parece absolutamente increíble. Pero mi agenda de 1981 a 1982 está demasiado apretada para asumir una película de esta envergadura'. Es un artefacto interesante, esa carta, porque fue algo profético. Steven, por supuesto, terminaría haciendo La guerra de los mundos. Sólo a su manera... cuando era el momento adecuado".

El momento adecuado fue un momento difícil. Se cree que Spielberg estaba en Los Ángeles trabajando en el montaje de su adaptación de Philip K. Dick, Minority Report, cuando los atentados en la costa este de Estados Unidos se cobraron 2.977 vidas. Una imagen de aquel día se le quedó grabada: "Todo el mundo en Manhattan huyendo por el puente George Washington", dijo en una conferencia de prensa en 2005. La imagen de "estadounidenses huyendo por sus vidas, siendo atacados sin razón, sin tener ni idea de por qué están siendo atacados ni quién los está atacando...", sería la base de su película.

"Ha habido un cambio emocional consciente en este país", explicó Spielberg en una entrevista posterior con USA Today. Tras los atentados, el entretenimiento cálido y reconfortante -idealmente con una pizca de patriotismo- se convirtió de facto en el medio de comunicación de los hogares estadounidenses, que buscaban distraerse del terror. La película de Spielberg, sin embargo, insistiría en la herida, con imágenes que se enfrentaban a ese doloroso recuerdo.

El fuselaje de un avión estrellado, evocador del vuelo United 93 que se estrelló en el condado de Somerset, Pensilvania. Paredes de fotos de seres queridos desaparecidos. Imágenes de estadounidenses angustiados y conmocionados cruzando un puente, como Spielberg había visto en el George Washington. No eran simples adornos añadidos a una película para darle relevancia en el mundo real; eran la película. ¿Habría hecho Spielberg La guerra de los mundos sin el 11-S?, preguntó un periodista de la revista alemana Der Spiegel en 2005. "Probablemente no", respondió tajante.

El director ya había hecho películas que "reempaquetaban traumas culturales para el consumo del gran público", señala McSweeney, "ya fuera el Holocausto en La lista de Schindler, el desembarco del Día D en Rescatando al soldado Ryan o la esclavitud en Amistad". Sin embargo, nunca antes había abordado un trauma tan reciente como éste, y el jurado estaba deliberando entre la comunidad crítica estadounidense sobre si había llegado demasiado pronto. Stephanie Zacharek -actual jefa de crítica de cine de la revista Time, entonces redactora de Salon- se quejó de que Spielberg había perdido "su sentido de la decencia", así como su "fe en la decencia de su público". Timothy Noah, por su parte, dio a conocer sus sentimientos en un artículo para Slate en el que recordaba a los cineastas que "el 11-S no era una película de verano" de la que sacar ideas. La guerra de los mundos, escribió, se apropió de las imágenes de aquel día "de una forma que sólo puede calificarse de pornográfica".

Puede que parte del malestar que se percibía en aquellas críticas se debiera a la decepción de que la película de Spielberg ayudara poco a comprender lo que había ocurrido. Si hoy se vuelve a ver La guerra de los mundos, es cierto que no tiene nada revelador que decir sobre el terrorismo o la guerra. Parece más bien un aullido de "¿qué demonios ha sido eso?". También da la sensación de que el director se preguntaba si su estilo narrativo, tan centrado en la esperanza, podría resultar redundante en una época de la historia estadounidense cada vez más desesperanzadora.

O tal vez el malestar que alimentaba esas críticas se debía a la insinuación de que la invasión marciana de La guerra de los mundos tenía lugar en un mundo en el que el 11-S había sucedido realmente, lo que añadía un toque de tensión incómoda: el terror de la vida real y el imaginario se solapan. En la película, Rachel (Dakota Fanning), la hija de Ray, le pregunta: "¿Son los terroristas?", "como si hubiera sido educada para ver el terrorismo como el miedo que define su joven vida", dice McSweeney. Es importante señalar que la pregunta de Rachel no es "¿Son terroristas?", sino "¿Son los terroristas?". Su uso del artículo definido aquí no es un error, sino más bien para indicar que tiene en mente a un grupo específico de terroristas que sembraron la devastación en su país sólo cuatro años antes".

Otros elementos de la película parecen forjados en lo que Estados Unidos descubrió aquel día. La revelación, por ejemplo, de que existen culturas empeñadas en aniquilar a los enemigos estadounidenses "sin piedad, sean civiles o no", como dice McSweeney. Y, lo que es igual de importante, reflejó otra lección del 11-S: que en tiempos de desastre proliferan los actos de bondad. La guerra de los mundos de Spielberg está hilvanada con momentos que muestran la bondad de los desconocidos y sólo uno o dos momentos que insinúan la capacidad de la humanidad para la oscuridad en episodios de caos. El cameo desquiciado de Robbins es el principal ejemplo, pero no hay que descartar un breve y escalofriante plano de un hombre que mata a tiros a una persona para robar un coche, desatando el pánico de la multitud, y que se vislumbra a través de la ventana de una típica cafetería estadounidense.

En 2025, la influencia de La guerra de los mundos es más amplia de lo que cabría esperar. "Estableció un modelo que la mayoría de los relatos sobre invasiones alienígenas adoptarían durante el resto de la década y más allá", afirma McSweeney. Según McSweeney, la narrativa de estos proyectos se centra en "un pequeño grupo, a menudo una sola familia". En éxitos de taquilla anteriores, como Día de la Independencia (1996), el público seguía a un conjunto de personajes diferentes -soldados, científicos, políticos, incluso el presidente de Estados Unidos- mientras acababan con la amenaza alienígena. La guerra de los mundos, sin embargo, supuso un nuevo tipo de película de catástrofes en la que "la gente corriente se ve inmersa en medio de una prueba aterradora, luchando no por superar la amenaza, sino por sobrevivir".

Este nuevo enfoque narrativo, más íntimo, tenía todo el sentido en la realidad posterior al 11 de septiembre. ¿Cómo vivimos aquella atrocidad? No a través de una lente cinematográfica omnipotente, que nos mostrara la experiencia de múltiples conjuntos de personajes como en las películas de Roland Emmerich, sino a través de las imágenes filmadas con cámara temblorosa de turistas y curiosos aterrorizados a los pies de aquellas torres que se derrumbaban, tratando simplemente de sobrevivir. Películas como Cloverfield (2008), Super 8 (2011), La llegada (2016) y la franquicia de Un lugar en silencio tomarían este testigo y correrían; puede que veamos a los militares en esas películas mientras luchan contra una amenaza de otro mundo, pero solo al margen, nuestra atención (y nuestra emoción) con un grupo unido de amigos o familiares.

Con el tiempo, surgirían otras formas de cine que llevarían el 11-S a las multisalas de forma más descarada, relegando La guerra de los mundos al recuerdo. Una oleada de películas militaristas que ensalzaban a las tropas estadounidenses, entre ellas Vivir al límite y Francotirador, se convirtieron en éxitos. Y en cuanto a las superproducciones, películas como 2012, de Emmerich, El hombre de acero, de Zack Snyder, y Transformers (producida por Spielberg, curiosamente) "Se negaron a reconocer directamente el 11-S, pero lo evocaron de forma autoconsciente y casi obsesiva", añade McSweeney.

Sin embargo, la resonancia de La guerra de los mundos sigue viva. Verla en tiempos de destrucción en Ucrania y Gaza es como verla con otros ojos. Eso es lo que la convierte en una versión espiritualmente auténtica de la historia de H. G. Wells, a pesar de sus enormes desviaciones del material original, afirma Collier. "Trata de los peligros del expansionismo. La escribió como crítica a la expansión del imperio británico. Y en el mundo actual, hemos visto países que invaden a otros tratando de expandir su propio territorio. Así que creo que los temas del expansionismo y el peligro del poder en las manos equivocadas resuenan. Esa es una de las razones por las que creo que sigue siendo tan relevante".

El 11 de septiembre de 2001, la amenaza vino de dentro. El 29 de junio de 2005, la catarsis vino de una película. La guerra de los mundos, entonces y ahora, parece uno de los espectáculos más crudos y arriesgados de Spielberg, uno que no daba sentido al 11-S, pero que no lo necesitaba.

