El Presidente despliega la "batalla cultural" en Davos y la seguirá en Mar del Plata
En el Gobierno quieren que Milei siga participando de las fiestas provinciales
Después del show en Jesús María, viajará a la Costa para participar de la Derecha Fest y hay rumores de que podría ir a la Fiesta de la Chaya, en La Rioja, junto a los Menem.
Por
Melisa Molina
21 de enero de 2026 - 0:56
Javier Milei durante su participación en el Festival de Jesús María, Córdoba.
(Prensa Festival de Doma y Folklore Jesús María)
Javier Milei
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
Mientras Milei permanece fuera del país, sus funcionarios buscan votos para febrero
A contrareloj la libertad avanza por la reforma
Por
Paula Marussich
Opinión
Una junta por la paz en Gaza a la medida de Trump
Por
Daniel Kersffeld
El texto del acuerdo forma parte del temario de las sesiones extraordinarias
Milei quiere ser el primero en aprobar el acuerdo Mercosur-UE en el Congreso
A partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea
Pymes advierten por despidos
Este martes también juegan Inter-Arsenal y Sp. Lisboa-PSG
Real Madrid se juega el boleto a la próxima fase de la Champions League
Ambos protagonizan "The Rip"
Matt Damon y Ben Affleck confirman un extraño pedido de Netflix para sus producciones
Con el ingreso de 136 millones de dólares desde China
Se reactivan las represas del sur
Llamó al Congreso a oponerse
Jorge Sola de la CGT advirtió que con la reforma laboral se pretende profundizar la precariedad y eliminar derechos
En la visita del ministro a la provincia
Ojo con la Orozco: la senadora salteña fue reemplazada por una silueta de cartón en la foto con Diego Santilli
Por
Natalia López Gómez
Economía
En cambio, la actividad productiva atraviesa un largo invierno.
El mercado sigue en modo veranito
El 62 por ciento tuvo menos actividad
Los “ladrilleros”, mucho peor
El corte será de tres canastas básicas totales por hogar.
Nuevos criterios para recibir subsidios
El reordenamiento de los precios relativos consolidó la transferencia de ingresos.
Costos para los usuarios y ganancias ajenas
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Aún no está claro qué pasó, pero descartan una falla humana
Investigan el choque de trenes en España
Por
Héctor Barbotta
Mayores de 45 años
Buscan voluntarios para evaluar la vacuna contra el dengue
La empresa de subte ya está concesionada y aseguran que no la van a privatizar
El GCBA transformó Sbase en Sociedad Anónima
Se dictó el Estado de Catástrofe en el sur
Chile: ya son 20 los muertos por los incendios
Deportes
Con tanto de Mastantuono, vapuleó al Monaco en el Santiago Bernabéu
Champions League: Real Madrid salió a flote con una goleada
Mathías De Ritis firmó por un año en el club de Boedo
En medio de la crisis, San Lorenzo abrochó su tercer refuerzo
Se completó la primera ronda
Abierto de Australia: el vestido de Osaka, el trámite de Sinner
Tras caer en la final de la pasada edición ante Independiente Rivadavia
Copa Argentina: Argentinos Juniors quiere sacarse la mufa