TEATRO

Petróleo

Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes interpretan a cuatro hombres que trabajan en un yacimiento petrolero. La convivencia de este grupo de operarios en un trailer de la Patagonia propone una aguda observación sobre los estereotipos masculinos y su construcción/deconstrucción, en una puesta escrita, actuada y dirigida por las cuatro integrantes de Piel de Lava junto a Laura Fernández. Así, el humor se instala como lenguaje perfecto para reflexionar sobre el ser humano, la cultura y la lectura de género. Estrenada en el Teatro Sarmiento, posteriormente en la sala Casacuberta del San Martín y finalmente agotando entradas en Metropolitan, Petróleo triplica sus funciones durante este mes en una de las principales salas del circuito comercial.

Viernes, sábado y domingo a las 20.30, en el Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: $750.

Cuentos de hades

Caperucita Roja, La Bella Durmiente y Cenicienta, entre otras, adquieren voz propia y se rebelan ante los mandatos impuestos por la moral de sus tiempos. Concierto escénico basado en los relatos de Luisa Valenzuela, con versiones feministas y desenfadadas de los clásicos cuentos de hadas de Perrault. Un recorrido indisciplinado donde confluyen la música electrónica experimental, la performance, la narración oral y las artes multimediales. Creada e interpretada por María Emilia Franchignoni (dramaturgia y dirección general) y Jorge Chikiar (composición y dirección musical), la obra experimenta con procedimientos de narración escénica y musical. Así, la polifonía de voces característica de los cuentos de hadas resuena con la libertad y el poder que le imprimieron sus narradoras originarias y que las versiones de Valenzuela consiguen recuperar.

Viernes a las 20, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $350.

MÚSICA

Besos en la espalda

Directamente del barrio al que tan bien le cantó su coterráneo Coki Debernardi, los Indios vienen del tan rosarino Fisherton, aunque hace tiempo que están instalados en Buenos Aires. Con una década de historia bajo el brazo, Besos en la espalda es apenas su tercer disco, sucesor del premiado Asfalto (2017), que produjo Diego Uma de Babasónicos y en el que la banda sintió el golpe de haberse instalado en Capital. Producido por la banda, y grabado entre fin del año pasado y comienzos de este, el sexteto celebra haber logrado volver a la frescura del primer disco, con doce temas que confiesan más inspirados en el filósofo Byung-Chul Han que en Arctic Monkeys. Lánguidos y suaves, sensuales y elegantes, prolijos y pregnantes, la banda liderada por su cantante y compositor Nicolás de Sanctis sintetiza en este tercer opus todas las virtudes de un grupo que ha logrado mantener intacto su grupo humano desde sus lejanos comienzos en la Chicago argentina.

Os Picantes

Celebrando sus ocho años de existencia con la poesía como estandarte, Os Picantes suman su disco número siete. De original formación, basada en las improvisaciones de los poetas, escritores y agitadores culturales Pablo Strucchi, Heze Abalos y Pablo Chapas grabadas sobre las bases musicales de Damo Naimad, este nuevo EP dispara mensajes tan claros y contundentes como los títulos de sus temas: “Así nos matan”, “El arte es nómade” o “No somos parte”. Grabado en Western Studios de San Justo, y mezclado y masterizado en Chaval Records de Rafael Castillo, Os Picantes presentan su nuevo disco el próximo viernes 30 de agosto en Despierte Espacio, Federico Lacroze 3578.

ONLINE

Mudbound: el color de la guerra

Nunca estrenada en salas ni incluida localmente en la plataforma Netflix –su principal empresa productora–, esta película nominada a cuatro premios Oscar puede alquilarse en el sistema Google Play. Dirigida por Dee Rees, realizadora negra y lesbiana, la historia transcurre en el sur estadounidense durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Dos familias –una blanca y dueña de la tierra, la otra negra y eternamente empobrecida– ven cruzados sus destinos de manera indefectible y, racismo de por medio, con consecuencias indeseadas. Dos hijos regresan del frente europeo definitivamente cambiados: uno ha caído en la melancolía y el alcoholismo; el otro ha descubierto que el hecho de haber nacido con determinado color de piel no define su lugar en el mundo. El relato es de gran aliento y ambicioso y, a pesar de su clasicismo, Rees logra escapar en gran medida de la típica operación biempensante con personajes notablemente construidos y evitando caer en alegorías de digestión sencilla.

El malvado Zaroff

Con el título original The Most Dangerous Game, la plataforma cinéfila Mubi está presentando por estos días este largometraje del año 1932 producido por el mismo equipo que alcanzaría la inmortalidad con King Kong. Aquí no hay simios gigantes pero sí un cazador dispuesto a cualquier cosa con tal de elevar la apuesta de su deporte favorito: la caza del hombre por el hombre. Dirigida por Irving Pichel y Ernest B. Schoedsack y basada en un relato de Richard Connel, se trata de un título canónico de la era previa a la aplicación del código de autocensura de Hollywood, con imágenes truculentas que luego desaparecerían de la pantalla por varias décadas. Grita y grita Fay Wray, la rubia de King Kong.

CINE

Método Livingston

Mucho más que un simple arquitecto, la figura de Rodolfo Livingston –su impronta y también su pluma– es reconocida por varias generaciones de argentinos por sus aristas más pronunciadas: la afabilidad unida a un carácter de polemista empedernido. El documental de la realizadora Sofía Mora (La hora de la siesta) sigue al protagonista, ya octogenario pero activo como siempre, en algunas de sus actividades diarias: el encuentro con clientes, usualmente familias, las clases en la UBA, algunas reuniones con viejos amigos. De esa manera, la película encuentra las formas del autorretrato biográfico, desde su viaje a una Cuba recientemente revolucionada al fugaz paso por la dirección del Centro Cultural Recoleta y, desde allí, a una vieja historia de amor que encuentra en el presente una inusitada coda. El material de archivo es invaluable e incluye una famosa entrevista con el mismísimo Bernardo Neustadt en su célebre programa televisivo, durante el apogeo del menemato. Puede verse en el Malba los sábados a las 20.

Infierno en la tormenta

Sigue en cartel este soplo de aire fresco entre tanta producción infanto-juvenil, reinas de las salas durante las vacaciones de invierno. En realidad, un viento huracanado, ya que la nueva película del francés Alexandre Aja –instalado cómodamente en Hollywood desde tiempo, con títulos como Piraña 3D y Despertar del diablo– arranca con una tormenta de dimensiones épicas. Ese no será el único problema de la protagonista, una joven habitante del estado de Florida, excelsa nadadora: a las fibrosas constantes del cine catástrofe se les suman velozmente los más peligrosos cocodrilos, algunos de ellos tamaño XXL. Concreta, cortita y al pie, una orgullosa representante del cine de género.

TV

Érase una vez… Tarantino

A partir de mañana y como aperitivo del estreno local de Había una vez… en Hollywood, la novena película de Tarantino, la señal Sony emitirá nueve largometrajes seleccionados y presentados por el director de Tiempos violentos y Kill Bill. Se trata, en todos los casos, de títulos producidos entre finales de los años 50 y comienzos de los 70 que ejercieron su impronta directa o indirecta sobre el nuevo film de Q.T., cuya historia transcurre en 1969 en una ciudad de Los Ángeles marcada por el fin de una era, tanto en las pantallas como fuera de ella. Serán de las partida clásicos canónicos como Busco mi destino, de Dennis Hopper, o Bob & Carol &Ted & Alice, de Paul Mazursky, y gemas oscuras como la británica Traficantes de placer o el western con Van Heflin Alarido de sangre (foto). En otras palabras, un verdadero mini festival de influencias tarantinescas. La programación completa, días y horarios puede consultarse en el sitio https://la.canalsony.com/

Del 5 al 11 de agosto luego de la medianoche, por Sony.

Dr. Faustus

Film & Arts está emitiendo una grabación en alta definición de esta obra polémica y extremadamente influyente, en la puesta de la Shakeaspeare´s Globe Theatre. Su autor, Christopher Marlowe, nació en 1564, apenas un par de meses antes que el Bardo de Avon, y fue asesinado de una puñalada a los 29 años. La trágica historia del doctor Fausto –el título completo de la pieza– narra la historia de un hombre que decide venderle su alma a Mefistófeles, sin predecir las terribles consecuencias que deberá pagar a cambio del poder y el conocimiento tan ansiados. Paul Hilton fue el encargado de interpretar sobre las tablas al incauto Fausto.

Este martes a las 17.50 y repeticiones, por Film & Arts.