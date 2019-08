DOMINGO 4

MÚSICA

Epumer Machi Judurcha Lito Epumer (guitarra), Machi Rufino (bajo) y Cristian Judurcha (batería) se reunieron en 2008 y dos años más tarde editaron Power Trío, su primer disco juntos. El proyecto significó entonces el retorno a la escena de Machi Rufino (ex Invisible y Pappo’s Blues), uno de los bajistas centrales del rock nacional; y también el regreso del legendario guitarrista Lito Epumer a sus raíces rockeras luego de transitar el folclore y los ritmos rioplatenses. Junto a Cristian Judurcha en batería, abordan el jazz-rock desde la perspectiva de instrumentistas formados en el rock y fascinados por el jazz. Hoy se presentan con Rodolfo Mederos, Pedro Aznar y Javier Malosetti como invitados

A las 20, en La Usina del Arte, Caffarena 1, La Boca. Gratis.

Schanzenbach El "alemán", legendario integrante de las bandas de Moris y Andrés Calamaro, presenta su nuevo disco "Donde vayas", acompañado por Hugo Deluxe en bajo, Francisco Giménez en percusión, Fabio Encina en saxo, Guillermo Lowry en armónica, y amigos.

A las 21, en Lupia, Directorio 289, San Antonio de Padua. Gratis.

CINE

La casa de Argüello La ópera prima de Valentina Llorens es un documental que bucea en la intimidad de la saga de mujeres de su familia, indagando en la propia identidad de la directora, en la memoria, la militancia y los silencios que deja el paso del tiempo y las marcas de la historia política Argentina. La casa de Argüello es un homenaje a la lucha de Nelly Ruiz de Llorens, Madre de Plaza de Mayo. Tras la aparición de los restos de su tío desaparecido en la última dictadura militar, Valentina profundiza en este documental en los relatos de su abuela Nelly y de su madre, Fátima (que fue presa política y exiliada), para intentar dar con los recuerdos que su memoria no registra.

A las 18, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151.

TEATRO

El olvido Una mujer y un hombre que se encuentran de casualidad después de cuarenta años en un aeropuerto. Ya son grandes. La vida les pasó. ¿Cómo es el amor a esa edad? ¿Y el sexo? ¿Qué buscan? ¿Qué necesitan? ¿Es posible volver a enamorarse? Elenco: Cecilia Colombo, Nacho Vavassori. Dramaturgia y dirección: Ana Laura Suarez Cassino. Música interpretada en vivo por Norberto Moreno, Cecilia Colombo y Nacho Vavassori.

A las 17.30, en El Excéntrico de la 18°, Lerma 420. Entrada: $300.

ETCÉTERA

Feria de Editores Hasta hoy se desarrollará la octava edición de la Feria de Editores con la presencia de más de 250 sellos de Argentina y el exterior. Participan editoriales provenientes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, Perú y Uruguay y, además, unos 35 sellos de distintas ciudades argentinas como Córdoba, Neuquén, Santa Fe, Rosario, Mar del Plata y La Plata. Hoy, a las 15, se presentará la charla “En primera persona: Cuando la vida atraviesa la literatura”, organizada por Editorial Entropía, con Mercedes Halfon, Belén López Peiró y Julia Coria. Modera: Maru Drozd.

De 14 a 21, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 1551. Gratis.

Cuenta cuentos En el marco de sus actividades programadas para las vacaciones de invierno, Arredo invita a un taller en el cual los niños podrán escuchar el relato de un cuento realizado por narradoras orales y luego debatir sobre el mismo.

A las 12 hs. en Santa Fe 2087, Martínez; a las 15 en Santa Fe 3054; y a las 17 en Medrano 555. Gratis.

LUNES 5

ARTE

Lucio Fontana: los orígenes

La muestra curada por Valentina Spata y Chiara Barbato propone reconstruir la carrera artística de Lucio Fontana desde su origen, vinculado a dos naciones profundamente afines. Hijo de un escultor italiano emigrado a Rosario después de la Segunda Guerra Mundial, desarrolló un movimiento artístico llamado Espacialismo, que tenía como fin alcanzar la tridimensionalidad. La exposición retoma el inicio de su carrera, su formación entre Italia y Argentina, ilustrando sus vínculos con ambas patrias. Los dibujos en exhibición constituyen una selección en la que la investigación dimensional abre un espacio de novedad suspendido entre las pruebas anteriores y futuras. Hasta el 21 de agosto.

En Museo MACRO Sede Castagnino, Av. Pellegrini 2202, Rosario. Gratis.

Los motivos El proyecto curado por Ángeles Ascúa surge de un impulso de Maxi Rossini por compartir en un espacio común sus dibujos de tejidos, flores y jarrones con una serie de piezas desconocidas de Fabiana Imola. Con sus minuciosos dibujos en marcadores rotring o lápices duros, Rossini “ilumina” estas obras de Ascúa , bouquets de flores disecadas y semillas sobre diversas superficies, exhibidas solamente en una ocasión en los 90.

En Gachi Prieto, Uriarte 1373. Gratis.

Cadáveres Exquisitos Centrada en tres “cuerpos políticos”, los de Perón, Evita y el Che, la exposición habla de los cuerpos y su manipulación después de la muerte por odio y venganza. Se pregunta acerca de aquellos actos que implican exhibir públicamente los despojos o hacerlos desaparecer. Una historia que recorre los continentes y que está profundamente arraigada en América. Curador: Fernando Farina. Artistas: Nicola Constantino, Noemí Escandell, Leandro Katz, Daniel Ontiveros, Daniel Santoro, Graciela Taquini, Lucas Turturro y Martín Weber.

En ArtexArte Fundación Alfonso y Luz Castillo, Lavalleja 1062 . Gratis.

CINE

La huella de Tara El segundo largometraje de la realizadora argentina Georgina Barreiro (luego de Ícaros) explora la singular atmósfera de Khechuperi, una comunidad situada a orillas de un lago sagrado, inmerso en los fascinantes Himalayas al oeste de Sikkim, India. La película se sumerge en la vida de cuatro hermanos, retratando la tradición ancestral del pueblo Bhutia, influenciada por las transformaciones de la globalización a través de la mirada de las jóvenes generaciones. La película fue rodada en su totalidad en el Himalaya y tuvo su premier mundial en el Festival de Locarno, antes de su paso por el Festival de Mar del Plata. Hasta el miércoles 14 de agosto

A las 19, en la Sala Lugones, Av. Corrientes 1530. Entrada: $60.

TEATRO

Frenesí Universal Un espectáculo en donde actrices y actores que rondan los cuarenta abordan un texto en el que un grupo de adolescentes testimonia sobre ese dispositivo asfixiante y perturbador que es la escuela secundaria. Un arrebato actoral, una evocación e invocación, un retorno inquietante a esa época en la que todo comenzó a volverse imperfecto y peligroso. Una mirada estallada, dirigida hacia los orígenes del estallido. Se trata de una adaptación de la novela Frenesí del Conejo Universal, de Diego Materyn. Dirección: Milva Leonardi y Román Podolsky. Hasta el 26 de agosto.

A las 21.30, en El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Entrada: $350.

MARTES 6

ARTE

Jorge Macchi

La visión fragmentaria, las imágenes dentro de imágenes y la acción de mirar a través son algunos de los mecanismos presentes en las pinturas, esculturas, videos e instalaciones de la exposición Cámara Translúcida de Jorge Macchi. El artista propone paradojas visuales que ponen en juego la lógica con la que miramos el mundo utilizando objetos e imágenes tomados de la vida cotidiana. Elementos vinculados con la clausura (como muros, cierres y jaulas) pierden su sentido, generando nuevos espacios e ideas en el orden visual y conceptual. Al mismo tiempo, las obras se encuentran atravesadas por referencias a la literatura, el cine, la música y la historia del arte, a la vez que por lo accidental, lo onírico, la tragedia y el humor.

En Galería Ruth Benzacar, Juan Ramírez de Velasco 1287. Gratis.

Ese punto La exposición retrospectiva de la artista Nora Aslan, curada por María Alejandra Gatti, no presenta un planteo cronológico y lineal, sino un espacio donde conviven una multiplicidad de obras de diferentes épocas realizadas en distintos lenguajes: fotografías, collages, objetos, instalaciones. El sábado 17 de agosto se llevará a cabo un recorrido por la muestra antológica junto a la artista y el curador invitado Federico Baeza, en el que se enfocarán en nociones como distancia y mirada, punto de vista y punto de capitón, tramas y sus reversos en el horizonte contemporáneo. La muestra sigue hasta el 1° de septiembre.

En el Museo Emilio Caraffa, Av. Poeta Lugones 411, Córdoba. Entrada: $30.

Cuerpas disidentas La artista Andrea Nogueira Pasut presenta una nueva muestra en el marco de su proyecto Identikit. La diversidad al desnudo, que comprende una serie conceptual de obras visuales con la temática de la identidad, el género y el tiempo. Su propuesta visibiliza a través de retratos la diversidad de cuerpos que están fuera de los cánones hegemónicos y las ubica en el lugar donde las artes visuales sitúan las ideas del cuerpo “normal” y los ideales de belleza.

En el Anexo A de la Cámara de Diputados, primer subsuelo, Av. Rivadavia 1841. Gratis.

CINE

Alejandro del Prado El eslabón perdido, el documental de Mariano del Mazo y Marcelo Schapces sobre Alejandro del Prado, es el rescate de un artista singular y el retrato impresionista de un personaje atrapado por la bohemia. Pudo haber sido un cantautor famoso, pero se limitó a capturar la Argentina del retorno de la democracia con canciones como “Los locos de Buenos Aires” o “Aquella murguita de Villa Real”. Con una trama artística única que integra el tango y el rock, la murga y la poesía, el folklore y el fútbol, pudo haber sido una estrella, pero se concentró en ser él mismo.

A las 18.30, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

FOTOGRAFÍA

Los años de Rapsodia Bohemia Mick Rock fotografió a Queen en sus comienzos, a principios de los años 70, por pedido de Freddie Mercury, cuando el cantante buscaba imitar la estética que tenían Lou Reed y David Bowie, con quienes Mick Rock ya había trabajado. La exposición multimedia reúne imágenes tomadas por el legendario fotógrafo que provienen del archivo completo de negativos originales, piezas que el fotógrafo supo atesorar por más de cuarenta años. Hasta el 11 de agosto.

En el Centro Cultural Borges, Viamonte y San Martín. Entradas: $200.

MIÉRCOLES 7

MÚSICA

A lo lejos sonaban disparos La Joven Guarrior es una orquesta teatral de música popular que desde hace más de 10 años atraviesa la escena porteña conjugando en sus espectáculos música, teatro y poesía. A lo lejos sonaban disparos es un espectáculo donde los músicos son personajes, las escenas se suceden acto a acto y la escenografía, la iluminación y la dramaturgia están al servicio de sus canciones, que transitan diferentes géneros, como rock, blues, bossanova, salsa y ritmos folclóricos. Llevan editados cuatro discos: Semana Santa, La conquista del Desierto y Las Invasiones Inglesas. A lo lejos sonaban disparos determinó el fin de la etapa acústica del ensamble y el comienzo de un nuevo sonido eléctrico.

A las 21, en El Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $400.

Guitarras Tucumanas Se presenta una nueva edición del ciclo “Conciertos Comentados”, en esta oportunidad de la mano de las guitarras tucumanas del maestro Juan Falú, Julio Santillán y Darío Acosta Teich. Tres representantes de la escena tucumana, radicados fuera de la provincia, se reúnen en Buenos Aires para ofrecer un concierto que repasará la obra de artistas tucumanos de ayer y hoy.

A las 21, en Espacio Tucumán, Suipacha 140. Entrada: $200.

CINE

La herida y el cuchillo Tras presentarse en el 21 BAFICI y en en la Semana del Arte,

Función especial de La herida y el cuchillo (notas para una película sobre García Wehbi), película de Miguel Zeballos que acompaña al dramaturgo y director Emilio García Wehbi. Documental, biografía y ensayo, la película sigue el proceso creativo de los últimos cinco años del dramaturgo. En paralelo, una serie de escenas de ficción, representadas en performances e instalaciones, dialogan con la poética de García Wehbi, fundador de El periférico de objetos.

A las 20, en el TNA Teatro Cervantes, Libertad 815. Gratis.

ARTE

Tulio De Sagastizábal Un artista clave en la pintura contemporánea argentina. Con una trayectoria de más de treinta años, y una presencia sostenida tanto en el plano local como internacional, De Sagastizábal se ha constituido en referente central del campo de la abstracción y la geometría lírica, con un lenguaje depurado en lo formal y agudo en lo conceptual, y con sensibilidad para operar las transformaciones de sus sistemas cromáticos. Con curaduría de Eduardo Stupía, la exposición reúne un centenar de pinturas realizadas entre 1974 y 2019.

En el Espacio de Arte de la Fundación OSDE, Arroyo 807. Gratis.

Julio Le Parc Se presenta una gran exhibición retrospectiva que reúne más de 160 obras del artista: desde sus instalaciones lumínicas hasta las obras que dan cuenta de sus investigaciones cromáticas en grandes telas. Durante su extensa trayectoria, Le Parc introdujo innovaciones en los campos de la luz, el movimiento y la percepción al crear obras que estuvieran en constante transformación y alentaran una relación activa entre el espectador y el objeto artístico.

En el Centro Cultural Kirchner – CCK, Sarmiento 151. Gratis.

ETCÉTERA

Una isla artificial Tusquets Editores invita a la presentación de Una isla artificial, de Fernando Krapp. En diálogo con Claudio Zeiger y la Dra. Cecilia Onaha. Música okinawense en vivo.

A las 19, en Libros del Pasaje, Thames 1762. Gratis.

JUEVES 8

CINE

Hombres de piel dura Ariel es un atractivo joven homosexual nacido y criado en una zona rural de la provincia de Buenos Aires, donde vive junto a su padre y su hermana. En plena pubertad fue seducido por el sacerdote católico de su comunidad, que supo aprovecharse de la inexperiencia del joven para manipularlo. Ariel pone fin a la relación y se abre a nuevos vínculos sorteando la censura paterna y las miradas conservadoras del pueblo. El nuevo film de José Celestino Campusano pone el foco sobre la homosexualidad adolescente en relación a la familia, la Iglesia y el campo. Es la décimo quinta película de Campusano y fue rodada en Marcos Paz con actores y escenarios de esa localidad.

En Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $30.

Witold Gombrowicz El ciclo organizado en el marco del Segundo Congreso Gombrowicz presenta cuatro películas que abordan la vida y obra del autor polaco. Actualmente Gombrowicz es considerado como uno de los autores más originales de la literatura del siglo XX. Entre 1939 y 1963 vivió en Buenos Aires, donde su creatividad y humor marcaron un antes y un después en la tradición literaria. Los temas que más abordó en sus novelas, cuentos, obras de teatro y diarios son la importancia de la juventud y la inmadurez, la ruptura de las formas y la existencia de una forma interhumana como soberana de la fuerza creadora. Hoy se proyectará Gombrowicz, la argentina y yo, de Alberto Yaccelini.

A las 21, en el Museo de Arte Latinoamericano - MALBA, Av Figueroa Alcorta 3415. Gratis.

MÚSICA

Trío Oriental Hugo Fattoruso, Daniel Maza y Fabián "Sapo" Miodownik presentan el disco del Trío Oriental. Los tres músicos uruguayos, referentes de la música rioplatense, incorporan en su propuesta otros lenguajes como el jazz, el funk, la fusión, el samba y por supuesto el candombe, su marca registrada. Hoy y el viernes 9 de agosto.

A las 21, en Bebop Club, Moreno 364. Entrada: $700.

TEATRO

La enamorada Julieta Venegas protagoniza este unipersonal escrito por Santiago Loza y dirigido por Guillermo Cacace. La enamorada es un espectáculo en el que una mujer frágil e intensa toma la palabra y propone un viaje de confesiones y relatos entrañables en el marco de un diálogo entre lo musical, lo poético y lo plástico. La protagonista trata de hilar un relato que todo el tiempo se deshilvana: “Se trata de un viaje en el que los espectadores son testigos de confesiones de apariencia pueril y de contundencia existencial para un ser sin certezas, pero con la necesidad de encontrarse con el mundo desde un lugar otro”.

A las 21.45, en Teatro El Picadero, Pasaje Santos Discepolo 1857. Entrada: $800.

Lo que quieren las guachas Owen es un pibe de barrio humilde que se enamora de Micaela cuando la ve en la puerta de su colegio mientras vende medias. Ella al igual que su ex novio Valentino pertenecen a esa realidad de la clase alta donde obtener lo que se desea no suele ser un problema. Cuando el encuentro inesperado finalmente sucede, el ex novio promete vengarse de la reciente pareja enamorada. Una obra donde se contraponen elementos de la cultura villera y la cultura de la clase alta. La propuesta busca indagar en la diferencia de clases entre jóvenes y cómo se afronta una misma situación en cada estrato social.

A las 21, en Teatro El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $400.

VIERNES 9

CINE

Ciudades Con Gustavo Castagna como programador invitado, durante todo agosto Malba Cine propone un ciclo que recupera a través de distintas filmografías diversos paisajes urbanos. “Veinte ciudades, paisajes, territorios para convivir o sobrevivir. O tal vez como atmósfera ideal para la creación, la dispersión, el momento lúdico. Veinte ciudades a través de un grupo de películas donde ese espacio real o reconstruido adquiere protagonismo, pertenencia física, fusionando sus características a las de los personajes, convirtiéndose en una perfecta mutación de ambos”. Hoy se proyectará Golpe al corazón (1982), de Francis Ford Coppola.

A las 24, en el Museo de Arte Latinoamericano - MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $90.

La ciénaga La Escuela de la Orientación Lacaniana presenta la edición número 12 de su ciclo “Queridas Familias: cine aplicado al psicoanálisis”. Hoy se proyectará La ciénaga, de Lucrecia Martel. Estará presente la directora y la psicoanalista Graciela Musachi. Presenta y coordina: Pablo Russo.

A las 19, en Escuela de la Orientación Lacaniana, Ancón 5201. Gratis.

MÚSICA

Proyecto Gomez Casa El proyecto creado y liderado por Rodrigo Gomez cumple 10 años y presenta Luz, su sexto material, con un impactante show con invitados sorpresa sumado a las bailarinas del grupo 808, los performers lumínicos del colectivo Fluxlian y la colaboración artística de Pichón Baldinu (La Organización Negra, De la Guarda). Proyecto Gomez Casa son Rodrigo Gómez, Pablo Bursztyn y Matías Mielniczuk.

A las 21, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $450.

Formas in pulvere La obra contemporánea de Diana Theocharidis integra un elenco compuesto por músicos, cantantes y bailarines y gira en torno al tema de la materia y del tiempo, del polvo como símbolo de la desintegración de la materia, a partir de poemas de Omar Khayyam. La partitura incluye cinco voces femeninas multiplicadas y espacializadas por la electrónica y un set de percusión de metales, maderas, minerales y terracota, mientras que la puesta en escena propone un concepto de espacio capaz de contener una pluralidad de elementos, en un terreno donde la materia y su opuesto constituyen el núcleo y la problemática central. Se presenta hoy, el sábado 10 y el 13 de agosto.

A las 17 y a las 20, en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, Libertad 621. Entrada: $400.

Paisanas Tres amigas, Luciana Jury, Barbarita Palacios y Pampi Torre, se juntan a recorrer un repertorio criollo de ayer, de hoy y de siempre. Guitarras criollas, bombo legüero, caja bagualera serán algunos de los instrumentos que acompañarán a las tres músicas. Una noche de peña como las de antes.

A las 22, en en el Centro Cultural Torcuato Tasso, Entrada: $400.

DANZA

Plaga Se trata de una obra-dúo de danza contemporánea co-creada por los jóvenes coreógrafos cordobeses residentes en Capital Federal Mishquila Bailone Bringas y Paulo Nehuen Zogbe estrenada en el mes de marzo del 2019. El proyecto se desarrolló en el CC Ricardo Rojas, en el marco de la convocatoria Danza Sub-30, en la cual los coreógrafos fueron seleccionados. La pieza coreográfica es un tratado sobre la cuestión del doble. Todos los viernes de agosto.

A las 21.30, en el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $130.

SÁBADO 10

MÚSICA

La Charo Charo Bogarín presenta Legado, su segundo disco solista en donde ofrece un homenaje a Mercedes Sosa. La Charo es una artista de vanguardia que a lo largo de su trayectoria supo unir tradición y contemporaneidad a través de sonidos, poemas y voces que remiten al mañana. El espectáculo consta de distintos momentos (“Exilio", "Origen" y "Regreso") en donde las versiones de las canciones de Mercedes Sosa conviven con la interpretación de algunos temas de la misma Charo. El disco y concierto tienen su origen en agosto de 2018, cuando Fabián Matus (hijo de Mercedes y presidente de la Fundación Mercedes Sosa) invitó a La Charo a sumarse a los homenajes que harían a su madre durante 2019.

A las 21, en ND Teatro, Paraguay 918. Entrada: desde $500.

La ruta del charango El segundo sábado de cada mes, el reconocido charanguisto Rolando Goldman presenta “La Ruta del Charango”. Junto a Marcos Di Paolo (guitarra) y Matías Furió (percusión). Artista invitada: Laura Albarracín. Ya pasaron los siguientes invitados: Juan Falú, Nahuel Penissi, Nadia Larcher, el Mono Villafañe, Mónica abraham, el Dúo Malosetti Goldman Trío y Viracocha. “La ruta del Charango” nace de un instrumento profundamente latinoamericano, que junto a los artistas invitados, ofrece una sesión de canciones de fogón de raíz argentina y latinoamericana.

A las 21.30, en La Paila, Costa Rica 4848. Entrada: $300.

SurdelSur El ensamble de cuerdas dedicado a interpretar música argentina dirigido por Guillermo Rubino presentará hoy un concierto especial destinado completamente a interpretar música del litoral argentino. La agrupación sumará para esta ocasión al bandoneonista Marco Antonio Fernández y al guitarrista Facundo Rodríguez, quienes también presentarán composiciones de su propia autoría. Invitados: Lorena Astudillo y Hugo Rivas.

A las 21, en Café Vinilo, Gorriti 3780. Entrada: $400.

TEATRO

Fedra Fedra es casi un nombre prohibido. Lleva consigo el adulterio y la culpa. ¿No será que en este mundo de hombres, donde la mujer también es una pertenencia –sobre todo si de pasión amorosa se trata– toda rebeldía y sublevación deberá ser cruelmente castigada? La tragedia, el mito y el rito a Tánatos son las rutas que conducen al corazón del drama de Fedra, heroína que se enfrentará a un mundo de hombres para intentar salir del laberinto del destino. De miércoles a domingo.

A las 20.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1531. Entrada: $210.

La razón blindada Dos presos políticos, presionados por las circunstancias emocionales y físicas, se juntan todos los domingos al atardecer para contarse la historia de Don Quijote y Sancho Panza; lo hacen desde las limitaciones más extremas que supone el estar presos en una cárcel de alta seguridad, pero también con la necesidad vital de contarse una historia que los salve, que los transporte a una aventura humana situada en la imaginación, ese lugar al que la realidad más extrema no puede llegar. De Arístides Vargas. Actúan: Daniel Begino y Maite Velo. Dirección: Florencia Suarez Bignoli.

A las 22.30, en La Carpintería, Jean Jaures 858. Entrada: $300.

ETCÉTERA

Alas Proyección del documental Alas, sobre Jacobo Regen, dirigido por Fabián Soberón, y lectura de textos del poeta salteño a cargo de Gabriela Borrelli Azara, Marcelo Carnero y Julieta Lopérgolo.

A la 19.30, en Espacio 33, Treinta y Tres Orientales 1119. Gratis.