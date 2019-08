“Itaipú es un tema muy sensible para el pueblo paraguayo, una causa nacional” dijo Leo Rubín en diálogo con el programa Una Nueva Aventura de AM 750. El ex candidato a la vicepresidencia de Paraguay por el Frente Guasú se refirió al escándalo por el acuerdo secreto entre el gobierno colorado y Brasil sobre la represa hidroeléctrica.

Rubín destacó el gran respaldo del presidente Jair Bolsonaro hacia su par, Mario Abdo Benítez, tras conocerse el pedido de juicio político por parte de la oposición. "Su papel es triste. Bolsonaro le brindó una mano enorme a Abdo al anular hoy este tratado", sentenció.

“Este acuerdo secreto firmado en mayo perjudicaba a Paraguay en 300 millones de dólares”, sostuvo el también periodista, al mencionar las cinco renuncias de funcionarios y los audios filtrados recientemente, que involucraban al vicepresidente paraguayo Hugo Velázquez, quien “iba a intentar venderle energía a una empresa privada de Brasil ligada a Bolsonaro”. Ese fue un justificativo importante para impulsar el juicio político, que representaba, como mínimo, “un mal manejo de la administración publica”, destacó Rubín.



El pedido de juicio fue presentado el miércoles, tras un acuerdo alcanzado entre el Frente Guasú y otros partidos de la oposición paraguaya. Había votos suficientes para iniciarlo. Incluso se sumaba al pedido el ex presidente Horacio Cartes, perteneciente a una facción del gobernante Partido Colorado. Pero todo cambió tras la anulación del acuerdo. “Muerto el perro se acabó la rabia”, señaló Rubín. "No acompañarán el pedido de juicio, porque según ellos ya no existe justificativo", agregó, al confirmar además que el proceso continuará, aunque ya no cuenten con los votos suficientes. "De todas maneras, Abdo sigue en una situación muy complicada", aseguró el dirigente de izquierda.

Rubín, quien comparte espacio político con el destituido presidente Fernando Lugo, marcó diferencias con el tratado firmado entre el ex mandatario y Lula da Silva, en 2009. “Casi el mismo día en que se conocía el acuerdo secreto, se cumplían 10 años del tratado, totalmente opuesto, por el que Paraguay se beneficiaba en 360 millones de dólares”, concluyó.