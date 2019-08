Por primera vez en más de siete años, hoy se venderán entradas generales no socios para los hinchas de Central. El valor de las mismas será de 500 pesos para presenciar el partido entre el canaya y Talleres por la 2 fecha de Superliga. El expendio comenzará a las 10 de la mañana en las boleterías del estadio. Para socios una platea se venderá a 700 pesos y para no socios a 1200. Los socios deberán tener paga la cuota de julio para acceder al estadio, pero en la cancha hoy no se cobrarán cuotas. En todos los casos el hincha deberá además presentar el DNI para ingresar al Gigante.