Desde Santa Fe

Santa Fe se quedó este año sin la fiesta del callejero después de once ediciones anteriores, desde 2008. José Corral confirmó que el Súper TC 2000 no se correrá el 14 y 15 de setiembre porque Miguel Lifschitz no puso los 60 millones de pesos que le pidió para armar y desarmar el circuito. El ministro de Gobierno Pablo Farías reaccionó ante el planteo del intendente de suspender la prueba y responsabilizar al gobernador porque negó el subsidio. "Es un disparate", "una maniobra deleznable". "Es malo que se pierda la carrera, pero peor que no se sepa por qué Corral tomó esta decisión", lo increpó.

Lifschitz ya había dicho que era "un despropósito gastar 60 millones de pesos en un evento que dura una noche". El plazo que le comunicó Corral para transferir la plata al municipio venció el 31 de julio. Así que ayer, suspendió la carrera y sugirió que se podría reprogramar en 2020 si su sucesor, el intendente electo Emilio Jatón, asume el desafío.

"Pasó el plazo que nos habíamos puesto para ver si el gobernador Lifschitz nos ayudaba", pero no lo hizo. "No era un capricho pedir ayuda", dijo Corral. "Yo termino mi gestión el 10 de diciembre, tengo una buena imagen, quiero dejar el municipio ordenado financieramente. Y organizar el callejero es un esfuerzo enorme" que excede las posibilidades del gobierno de la ciudad. "Ojalá que se pueda hacer en 2020, lo tratamos con el equipo" de Jatón, pero éste "no mostró interés en que se haga ahora".

Farías lamentó la suspensión de la competencia. "Es una pena para la ciudad". Y subrayó "dos cosas muy negativas en todo ese proceso. Primero, que se pierda la carrera. Segundo, la forma en que Corral decidió no hacerla". "Hubiera sido mucho más honesto y transparente" que dijera cuáles son "los motivos reales de su decisión, que nosotros desconocemos" y no apelar a "una maniobra deleznable" para responsabilizar a Lifschitz con "un pedido de fondos traído de la noche a la mañana, sin explicación alguna" sobre el costo de la carrera. "Entonces, es malo que se pierda la fecha, pero es peor aún que no se sepa por qué" Corral tomó esta decisión.

Ante una consulta, Farías dijo que no hubo ningún trato entre la Casa Gris y la empresa que organiza el TC 2000. "La carrera no es responsabilidad del gobierno provincial, por lo tanto no tuvimos ningún contacto con la empresa. Lo único que hace la provincia es aportar en calidad de auspiciante, como en el caso de la Lotería de Santa Fe en muchas competencias deportivas. Pero nosotros no somos organizadores", aclaró.

-Además, con el déficit que tiene la provincia sería ilógico destinar semejante cantidad de dinero para una carrera -le planteó una colega.

-Nosotros no tenemos información sobre el costo real de la carrera -contestó el ministro. Sólo el pedido de Corral de los 60 millones "con un plazo muy exiguo" para transferir el dinero "que no se corresponde con los plazos administrativos que deben cumplirse. No sabemos lo que cuesta y ha costado la carrera y ese es un tema importante para ver en Santa Fe", metió presión.

Corral se definió como "un fanático del callejero". "Organicé siete ediciones como intendente y colaboré con el intendente anterior Mario Barletta en cuatro. Participé en once ediciones, creo que tengo el récord -contó- porque armar el circuito es una movida. Es un circuito en las calles de la ciudad, que coincide con el corredor bioceánico central, así que durante dos días desviamos el paso de los camiones van de Brasil a Chile".

-¿No se puede recuperar la inversión?

-Sí, pero no el municipio, la recupera la actividad económica de la ciudad y con creces. El gobernador Lifchitz decidió no ayudarnos, le vamos a dejar a administración que viene (la de Jatón) que la reprograme para el año que viene.

-¿Se podrá hacer en 2020?

-Ojalá que si, lo tratamos con el equipo del intendente electo, pero no mostró interés en que se haga ahora -cerró Corral.